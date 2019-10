Hamburg. Es läuft nicht rund im The Fontenay von Milliardär Klaus-Michael Kühne. Sternekoch Cornelius Speinle, der erst Anfang des Jahres die begehrte Auszeichnung vom Guide Michelin verliehen bekommen hatte, verlässt das Gourmet-Restaurant Lakeside.

Speinle habe den Wunsch geäußert, sich nach der Geburt des zweiten Kindes und mit Beginn der Elternzeit im November 2019, aus dem Luxushotel an der Außenalster zu verabschieden, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Hauses.

Sternekoch Speinle nicht bereit, Neuausrichtung umzusetzen

Der mehrfach ausgezeichnete Ausnahmekoch wird nicht dorthin zurückkehren. Nach Abendblatt-Informationen, war Speinle nicht bereit, die Neuausrichtung des Lakeside umzusetzen. Auf den Michelin-Stern wird in dem Luxushotel offenbar kein Wert mehr gelegt.

Künftig soll dort „gehobene internationale Küche“ auf der Speisekarte stehen, für die Küchenchef Stefan Wilke die Verantwortung trägt. Cornelius Speinle gilt als Ausnahmetalent, doch auch das sorgte wohl nicht für ausreichend Gäste im Lakeside in der siebten Etage des Hauses.

Deshalb war das Restaurant bereits nach geraumer Zeit nur noch abends geöffnet. Der 33-Jährige war seit der Eröffnung des Hotels im März 2018, für die Spitzenküche verantwortlich.

Gastronomisches Erdbeben im The Fontenay

Aber das ist noch nicht alles. Es gibt sozusagen ein „gastronomisches Beben“ in dem Fünf-Sterne-Superior Haus. Das Parkview im Erdgeschoss wird es künftig nicht mehr geben. Stattdessen soll das Restaurant als Osteria Due – sozusagen in Erinnerung an das einstige gleichnamige Szenelokal in der Nachbarschaft – mit italienischer Küche weitergeführt werden und nur noch abends geöffnet haben.

Außerdem können die Gäste dort frühstücken. Und das The Fontenay kündigte an, das im Laufe nächsten Jahres ein Tagescafé eröffnet werden soll.