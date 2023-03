Gemeinsam Reisen: Hamburger Landfrauen fahren nach Italien und in die Niederlande

Der Hamburger Verband bietet Frauen gemeinsame Reisen an, die jeweils von einer Landfrau begleitet werden. Was genau geplant ist.

Bergedorf. Frühling in der Toskana, Sommer in den südlichen Niederlanden, Blütenrausch in der hessischen Barockstadt Fulda: Der Landfrauenverband Hamburg bietet seinen Mitgliedern immer wieder interessante Reisen an. Sie werden jeweils von einer Landfrau als Reiseleiterin begleitet.

Gemeinsame Reisen per Bus

Vom 16. bis zum 24. Mai fahren die Landfrauen nach Ligurien und in die Toskana, um malerische Dörfer und idyllische Buchten zu sehen. Ausflüge – etwa zu einem Weingut und zu einer Pasta-Fabrik – sind geplant. Preis: 1285 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 355 Euro).

In die südlichen Niederlande rollen Landfrauen vom 11. bis zum 16. Juli. Unter anderem geht es nach Nijmegen, Utrecht und in die Käsestadt Woerden. Die Reiseteilnehmerinnen haben die Möglichkeit, gegen 150 Euro Aufpreis ein Konzert von Zaubergeiger und Walzerkönig André Rieu in dessen Heimatstadt Maastricht zu besuchen. Die Reise kostet 939 Euro (EZ-Zuschlag: 250 Euro).

„Fulda im Blütenrausch“ heißt es vom 15. bis 17. September. Dann soll auch die Landesgartenschau besucht und die Burgenstadt Schlitz besichtigt werden. In Schlitz wollen die Landfrauen eine Kornbrennerei besuchen. Preis: 425 Euro (EZ-Zuschlag: 80 Euro).

Der Reisebus startet am Frascatiplatz

Übernachtet wird bei allen Touren in Hotels mit Halbpension. Nicht alle Eintritte und Gebühren sind im Preis enthalten. Gereist wird stets per Reisebus, der am Frascatiplatz startet und auch am Bahnhof in Harburg hält.

Mitfahren dürfen nur Frauen, die Mitglied im Hamburger Landesverband sind. Frauen, die noch kein Mitglied sind, können für 20 Euro eine sechsmonatige Schnuppermitgliedschaft abschließen. Weitere Infos und Anmeldungen unter Telefon 040/78 46 75 (montags und freitags, 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an info@hamburger-landfrauen.de. Internet: www.hamburger-landfrauen.de.