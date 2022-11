Wo im Landgebiet die Weihnachtsgans auf der Speisekarte steht

Die Preise für das Geflügel sind explodiert, dennoch bieten viele Gastwirte in den Vier- und Marschlanden das traditionelle Gericht an.

Hamburg. Winterzeit ist Gänsezeit: In vielen Restaurants wird jetzt wieder Gänsebraten aufgetischt – auch in den Vier- und Marschlanden. Wo die Weihnachtsgans auf der Menükarte steht:

Im Café auf dem Hof Eggers am Kirchwerder Mühlendamm 5 werden am 12./13., 19./20. und 26./27. November sowie am 3./4., 10./11. und 17./18. Dezember mittags Bio-Gänse mit Rotkohl und Semmelknödeln serviert. Im Preis von 49,90 Euro ist ein Dessert enthalten. Reservierung per E-Mail an info@hof-eggers.de. Hof-Chef Henning Beeken verkauft auch – gekühlte und eingeschweißte – Weihnachtsgänse, die am 22. und 23. Dezember abgeholt werden können.

Auf Wunsch werden die Tiere auch nach Hause geliefert. Interessierte sollten im Internet vorbestellen: www.hof-eggers.de. Im Außer-Haus-Verkauf kostet ein Kilo Bio-Gans 23,90 Euro. „Das sind 2 Euro mehr als vor einem Jahr“, sagt Beeken. Er käme um die Preiserhöhung nicht rum, da auch er höhere Preise zahle, etwa für Energie und für seine Lieferanten. Geöffnet ist das Hofcafé sonnabends, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr (Mittagessen ab 12.30 Uhr).

Vier- und Marschlande: Fährhaus Tatenberg bietet auch eine Gans zum Abholen

Im Fährhaus Tatenberg am Tatenberger Deich 162 gibt es ganze Gans mit zwei zusätzlichen Keulen, Apfelrotkohl und Rosenkohl, Kroketten, Klößen und Wacholdersauce außer Haus. Preis: 120 Euro. Für eine kleine Gans (für zwei Personen) werden 70 Euro verlangt. Um Vorbestellung mindestens drei Tage vor dem gewünschten Abholtermin wird gebeten: Telefon 040/737 22 27. Gegen Aufpreis wird die Gans ausgeliefert.

Auch im Restaurant wird Gans aufgetischt: Eine kleinere für zwei Personen kostet 80 Euro, eine große für vier Personen 136 Euro – ebenfalls mit zwei Extra-Keulen und den Beilagen, die es auch außer Haus gibt. Für den 1. und 2. Weihnachtstag werden keine Gänse angeboten, an Heiligabend ist geschlossen. Ansonsten kann im Fährhaus Tatenberg mittwochs und donnerstags von 12 bis 19 Uhr, freitags und sonnabends von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr gespeist werden. Am Sonntag, 13. November, bleibt das Restaurant „betriebsbedingt“ geschlossen.

Marschländer Elblounge bietet hausgemachten Apfel-Zimt-Rotkohl dazu

Zum Gans-Geschäft öffnet Arne Meyer seine Wein- und Friesenstube am Ochsenwerder Kirchendeich wieder ab dem 4. November. Geöffnet ist dann freitags ab 18 Uhr, sonnabends ab 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 15 Uhr. Auch in der Marschländer Elblounge (Spadenländer Elbdeich 40) kommt Gans auf den Tisch: Einen festlichen Gänsebraten für vier Personen (4,5 bis 4,8 Kilo) gibt es in beiden Restaurants für 170 Euro. Jede weitere Person zahlt 42,50 Euro. Beilagen wie hausgemachter Apfel-Zimt-Rotkohl und Rosenkohl, Kartoffelklöße sowie Salzkartoffeln oder Kroketten gibt es zum Sattessen dazu.

Wer die Gans lieber im heimischen Esszimmer genießen möchte, kann die servierfertige Gans mit Beilagen auch zum Abholen bestellen. Die Gans to go kostet 160 Euro. Um dabei die Preissteigerung der Gänse aufzufangen, sind dieses Jahr keine Bratäpfel und auch keine Flasche Wein in dem Preis enthalten. Die Gans sollte mindestens einen Tag im Voraus vorbestellt werden. Auch Vorbestellungen für Weihnachten sind möglich. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gans bei Arne Meyer 10 Euro teuer geworden. Im Einkauf hätten sich die Preise für Gänse allerdings fast verdreifacht, so der Gastronom.

Gänsebraten mit Elbblick im Zollenspieker Fährhaus

Im Zollenspieker Fährhaus kostet eine ganze Gans (Empfehlung: für vier Gäste) 200 Euro. Sie wird am Tisch tranchiert und mit einer feinen Brühe, Apfel-Preiselbeer-Rotkohl, Serviettenknödel und Maronen gereicht. Der Gänseschmaus startet am 11. November und endet am 30. Dezember. Geöffnet ist von 12 bis 20.30 Uhr. Um Reservierung wird gebeten – telefonisch unter 040/793 13 30 oder per E-Mail an info@zf-elbe.de.

In der Alten Deichkate am Billwerder Billdeich 256 gibt es bis zum 23. Dezember eine ganze Gans für 185 Euro. Als Beilagen bekommen die Gäste Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelklöße und hausgemachte Sauce, „auf Wunsch gerne auch Salzkartoffeln“, betont Mitarbeiterin Laura Brauner. Geöffnet ist freitags von 14 bis 21 Uhr, sonnabends und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Um Tisch-Reservierung und Vorbestellung der Gans wird gebeten. Die Gäste sollten sich mindestens eine Woche vor dem geplanten Gänseschmaus melden – per E-Mail an info@altedeichkate.de oder telefonisch unter 040/73 67 70 50. Der Außer-Haus-Preis ist derselbe wie für den Gänseschmaus im Restaurant. Einen Lieferservice gibt es nicht.

Restaurants imHerzogtum Lauenburg

In der Lauenburger Mühle (Bergstr. 17) gibt es vom 11. November bis zum 23. Dezember, Mittwoch bis Sonnabend 18.30 bis 19.30 sowie Sonnabend und Sonntag von 12 bis 13 Uhr eine Gans aus dem Holsteiner Backofen. Dazu gibt es diverse Beilagen wie Rosenkohl, Apfelrotkohl und Kartoffelklöße. Eine Gans für vier Personen kostet 139 Euro. Am 1. und 2. Feiertag gibt es eine Gas zum Abholen (129 Euro). Vorbestellung unter 04153/58 90 oder per Mail an kontakt@lauenburger-muehle.de

Im Restaurant Hotel Bellevue (Blumenstraße 29) steht die Gänsekeule auf der Weihnachtskarte. Mit Apfelrotkohl, Schmorapfel und Salzkartoffeln pro Person 30,50 Euro. Kontakt: 04153/23 18.

Das Landhaus Tesperhude (Elbuferstraße 100, Geesthacht) bietet eine ganze Gans für vier Personen mit Rotkohl, Rosenkohl, Kroketten, Klößen und einer Flasche Rotwein für 120 Euro. Zu den Weihnachtstagen ist das Angebot auch außer Haus möglich. Reservierungen unter 04152/722 44.

Auf Gut Basthorst gibt es eine ganze Gans für vier bis sechs Personen mit Beilagen für 47,90 Euro pro Person. Um eine Reservierung drei Tage vorher unter 04159/81 08 16 oder 04159/825 20 oder auch per Mail an restaurant@gut-basthorst.de wird gebeten.