Tag des offenen Denkmals Willkommen im jahrhundertealten Spieker in Altengamme

Jens Kotte führt durch den historischen Spieker am Horster Damm, den er so ursprünglich wie möglich erhalten möchte.

Beim Tag des offenen Denkmals gibt es am 11. September Einblick in den Speicher am Horster Damm. Wo es weitere Veranstaltungen gibt.