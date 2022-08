Startschuss zum zehnten Elbe-Triathlon in Allermöhe

Fast 1300 Sportlerinnen und Sportler werden Sonntag, 28. August, an der Dove-Elbe erwartet. Erstmals gehen auch Kinder an den Start.

Allermöhe. Es begann vor mehr als zehn Jahren als Trainingswettkampf für Rookies (Einsteigerinnen und Einsteiger). Damals habe niemand geahnt, dass sich der Wettkampf an und in der Dove-Elbe in kürzester Zeit zum zweitgrößten Triathlon in Hamburg entwickeln würde. „Heute ist der Elbe-Triathlon eine feste Größe für Sportler im Norden“, teilen die Veranstalter vom Hamburger Triathlon Verband und die Ausrichter der Triabolos Triathlon Hamburg mit.

Am Sonntag, 28. August, steigt die zehnte Auflage des Wettkampfes in Allermöhe. Dabei werden insgesamt 1260 Sportlerinnen und Sportler auf die Strecke gehen. Und sie reisen längst nicht nur aus Hamburg zum Start am Olympiastützpunkt der Ruderer und Kanuten am Allermöher Deich 36 an: „Von München bis Flensburg, von Köln bis Rostock ist alles dabei“, sagt Lutz Scheffel, Vorsitzender der Triabolos.

Für den Wettkampf an der Dove-Elbe gibt es Straßensperrungen von 8 bis 17 Uhr

Neben Sprint-Distanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) und Olympischer Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) wird auch eine Teamsprint-Staffel angeboten, bei der in Vierer-Teams (zwei Frauen und zwei Männer) ein kurzer Triathlon absolviert wird. Der eigne sich perfekt zum Reinschnuppern in den Triathlon-Sport, so die Organisatoren.

Und das ist nicht die einzige Besonderheit des Elbe-Triathlons: Erstmals gehen in diesem Jahr auch Kinder und Jugendliche an den Start. Die Jüngsten gehören den Jahrgängen 2013/2014 an: Sie schwimmen 100 Meter, fahren 2,5 Kilometer mit dem Rad und laufen zum Schluss 400 Meter. Sie starten ab 12.15 Uhr. Die älteste Jugendklasse A (Jahrgänge 2005/2006) absolviert dagegen die komplette Sprint-Distanz. Damit werde das vor einigen Jahren gestartete Angebot der Triabolos-Jugendabteilung nun auch im Wettkampfformat ergänzt, teilen die Organisatoren mit. Sie starten ab 11 Uhr.

Boote können zwischen den einzelnen Sperrungen die Strecke passieren

Die ersten Athleten gehen um 8 Uhr an den Start, die Team-Staffeln starten um 14 Uhr. Geschwommen wird auf der Regattastrecke. Dafür wird die Dove-Elbe in Höhe des Ruderzentrums von 7.30 bis 11.15 Uhr, 11.55 bis 12.55 Uhr sowie von 13.55 bis 16 Uhr gesperrt. Zwischen den Sperrungen können Boote die Strecke passieren.

Nach dem Schwimmen geht es für die Athleten aufs Fahrrad: Der Radrundkurs führt über den Allermöher Deich zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Allermöhe und der Reitbrooker Mühlenbrücke, über die Kirchenbrücke, den Vorderdeich zwischen Kirchenbrücke und Reitbrooker Mühlenbrücke sowie die Reitbrooker Mühlenbrücke.

Start der Laufstrecke ist am Regattazentrum in Allermöhe

Straßenabschnitte und Brücken werden von 8 bis 17 Uhr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden durch Vorsperren auf die Vollsperrungen hingewiesen. Für notwendige Anliegerverkehre findet eine individuelle Lösung vor Ort statt, teilt die Polizei mit.

Gelaufen wird am Eichbaumsee. Start der Laufstrecke ist am Regattazentrum. Durch den Park zwischen Dove-Elbe und Eichbaumsee geht es bis zum Wendepunkt etwa auf Höhe des Restaurants „Zum Eichbaum“ am Moorfleeter Deich.

Zuschauer können in diesem Jahr wieder überall an der Strecke dabei sein. „Die meiste Stimmung ist im Bereich von Ziel und Verpflegungsstelle, da dort alle Athleten mehrfach vorbeikommen“, sagt Lutz Scheffel.