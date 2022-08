Feuerwehr Hamburg: Gasalarm im Segelheim Ochsenwerder

Nutzer des Hauses hatten den Notruf gewählt. Die Feuerwehr rückte an, brachte einen blauen Kanister mit Gefahrstoff ins Freie.

Hamburg. Weil ein merkwürdiger Geruch in der Luft lag, der auf einen Gasaustritt hindeutete, rückte die Feuerwehr Hamburg am Donnerstag gegen 18.40 Uhr zu dem Segelheim der Schulen am Overwerder Bogen 80 aus. Nutzer des Hauses hatten den seltsamen Geruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehr bringt Kanister mit Gefahrstoff ins Freie

Unter Atemschutz betraten Feuerwehrleute mit einem Messgerät das Haus. Weitere Feuerwehrtrupps hielten sich draußen bereit. Ein Gasaustritt konnte allerdings nicht festgestellt werden. Einen blauen Kanister mit Gefahrstoff brachten die Einsatzkräfte ins Freie. Vermutlich war der ungewöhnliche Geruch durch Ausdünstungen entstanden: Vor einigen Wochen war eine Holzvertäfelung in dem Seglerheim mit Acryllack bemalt worden.

Nach einer Stunde brach die Feuerwehr den Einsatz ab. Angerückt waren die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Süd und die Bergedorfer Berufsfeuerwehr.