„Wutzrock“: Was Besucher dieses Jahr wissen müssen

Allermöhe. Am Freitag, 12. August, startet um 16.30 Uhr mit einem Auftritt der jungen Band Batteries of Rock das Open-Air-Festival Wutzrock. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause darf endlich wieder gefeiert werden – allerdings anders, als das Publikum des legendären „Umsonst & draußen“-Spektakels am Eichbaumsee es gewohnt ist.

Das Festival wird nur am Freitag und am Sonnabend gefeiert. Campingmöglichkeiten gibt es nicht. Sämtliche Bands treten auf der großen Bühne auf, da es keine zweite, kleine Bühne gibt. Und: Das Gelände ist umzäunt, weil sich dort nicht mehr als 5000 Besucher zeitgleich aufhalten sollen. Ihr Gesundheitsstatus wird am Einlass kontrolliert.

Open-Air-Festival Wutzrock: Auf der Bühne stehen 14 Bands

14 Bands bestreiten das Musikprogramm. In diesem Jahr zählen Mono & Nikitman (Fr., 20.30 Uhr), Pöbel MC (Sa., 21.00 Uhr), ZSK (Sa., 22.30 Uhr) und Mal Éléve (Sa., 0.30 Uhr) zu den Headlinern.

Als besonders interessant gilt auch die ukrainische Band The Hypnotunez, die am Freitag von 18 Uhr an auf der Bühne steht. Mariybu (19.30), Kumbia Queers (21.00), Mono & Nikitaman (22.30) und Mad Sin (0.30) sind am Freitag zu erleben.

Am Sonnabend gibt es zwischen 13 und 18 Uhr ein Kinderfest. Das Bühnenprogramm vor den Hauptacts bestreiten Mirkos Liederbande (13.30), dKü (15.00), Der Katze & die Hund (16.30), DenManTau (18.00) und Lena Stoehrfaktor & das RTKB (19.30)

Was Wutzrock-Besucher wissen müssen

Wann wird das Gelände geöffnet und geschlossen?

Das Festivalgelände ist Freitag von 12 bis 2 Uhr und Sonnabend von 10 bis 2 Uhr geöffnet. Die Parkplätze sind jeweils bis 3 Uhr geöffnet. Das Übernachten auf den Parkplätzen ist verboten.

Schutz vor Corona: Welchen Nachweis muss ich bei der Einlasskontrolle erbringen?

Impfstatus, ggf. zusätzlich Genesenenstatus (Beleg über positiven PCR-Test innerhalb der letzten sechs Monate) und ggf. zusätzlich Altersnachweis – jeweils in Verbindung mit einem Lichtbild- oder Schülerausweis. Zutritt haben nur vollständig geimpfte Besucher. Menschen unter 18 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen.

Muss ich einen negativen Testnachweis vorlegen?

Nein. Die Organisatoren bitten jedoch ausdrücklich darum, vor Anreise einen Schnell- oder Selbsttest zu machen. Weitere Infos unter www.wutzrock.de/festivalinfos.

Gibt es kostenloses Trinkwasser?

Ja, auf dem Gelände gibt es eine Trinkwasser-Zapfstation. Leere Plastik- oder Thermosflaschen dürfen mitgebracht werden, Glasflaschen hingegen nicht.

Wie kann ich bezahlen?

Ausschließlich mit Bargeld.

Wie komme ich am besten zu Wutzrock?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder per Fahrrad. Die S-Bahnen fahren die ganze Nacht hindurch. Zwischen der S-Bahnstation Mittlerer Landweg und Wutzrock pendelt an beiden Abenden zwischen 18.41 Uhr und 23.01 Uhr (Hinfahrt) und 21.12 und 2.32 Uhr (Rückfahrt) ein Shuttlebus. Von 18.41 Uhr bis 19.41 Uhr (Hinfahrt) startet der Bus alle 20 Minuten, anschließend im Zehn-Minuten-Takt. Zurück geht’s durchgehend im Zehn-Minuten-Takt – bis auf eine pause in der zeit von 21.32 bis 22.42 Uhr. Internet: www.wutzrock.de/shuttlebus.

Was sollte ich dabei haben und was nicht?

Mitnehmen: Sonnenschutz und -creme, Telefonnummern von Familie oder Freunden für Notfälle, ggf. Gehörschutz für Kinder. Nicht mitnehmen: Hunde, größere Taschen oder Rucksäcke, Gegenstände, die als Waffen genutzt werden können, Wertsachen, Fremdgetränke aller Art: Das Festival finanziert sich über den Getränkeverkauf.

Was kostet Essen und Trinken?

Getränke gibt es ab 1 Euro zu kaufen, die meisten Getränke kosten zwischen 2 und 3 Euro. Becherpfand: 1 Euro. Auf dem Platz gibt es diverse Essensstände. Auf deren Preisgestaltung hat Wutzrock keinen Einfluss.

Was mache ich, wenn es Probleme gibt?

Mitarbeiter des Security-Dienstes (in gelben Warnwesten) helfen weiter. Für medizinische Notfälle sind Sanitäter und Ärzte vor Ort. Das Sanitätszelt befindet sich am Eingang des Festivalgeländes. Bei sexueller Belästigung kann die Nummer des Notfalltelefons gewählt werden: 0163/637 77 57. Im Infozelt wird geholfen, wenn etwa ein Schlüssel verloren wurde.

Gibt es ruhige Ecken zum Ausruhen?

Ruhebereiche gibt es rund um das Festivalgelände und auch auf dem Gelände selbst.