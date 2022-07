Polizei Hamburg: Zollenspieker – Radler fährt ungebremst auf geparktes Auto

Polizei Hamburg: Immer wieder kommt es auf dem Hauptdeich an der Stromelbe zu Unfällen mit Radfahrern. Im September vergangenen Jahres wurde in Höhe der Lüttenburg der Fahrer eines Rennrades schwer verletzt.

Zollenspieker. Mit schweren Verletzungen musste am Mittwoch ein Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei hatte sich der Unfall um kurz vor 16 Uhr auf dem Zollenspieker Hauptdeich ereignet.

Der 34-Jährige Radler war dort in Richtung Altengamme unterwegs. Aus ungeklärten Gründen übersah er einen an der Straße geparkten Ford Mustang GT und fuhr ungebremst in das Heck des Autos.

Polizei Hamburg: Radfahrer bei Unfall auf Hauptdeich verletzt

Durch den Aufprall erlitt der in der Hamburger City wohnende Mann mehrere Schnittwunden, verlor zudem etliche Zähne. Er soll aber nicht lebensbedrohlich verletzt sein. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Hauptdeich entlang der Stromelbe ist bei Radfahrern beliebt. Zahlreiche Rennradfahrer trainieren auf der ebenen Straße, wo keine Ampel oder Kreuzung den Fahrtfluss stoppt. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Unfällen. Häufig ist der Grund, dass die Radsportler mit tief gesenktem Kopf fahren und zu selten aufschauen.

In den vergangenen drei Jahren kam es zu 40 Unfällen, davon waren 17 Auffahrunfälle auf geparkte Fahrzeuge. Zuletzt im Mai hatte die Polizei bei einem Aktionstag auf die Gefahr aufmerksam gemacht.