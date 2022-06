Ironman Hamburg: Pfingstsonntag sind diese Straßen gesperrt

Die „Eisenfrauen und Eisenmänner“ verwandeln den Hauptdeich von Tatenberg bis Zollenspieker am Sonntag, 5. Juni, in eine Radrennstrecke.

Hamburg. Rund 2700 „Eisenmänner und Eisenfrauen“ aus 82 Nationen gehen an Pfingstsonntag, 5. Juni, beim Ironman an den Start, um 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer Rad zu fahren und abschließend einen Marathon (42,195 Kilometer) zu absolvieren. Während die Schwimm- und die Lauf-Distanz in und an der Alster zurückgelegt werden, führt die Radstrecke auch in die Vier- und Marschlande.

Von der Tatenberger Schleuse geht es entlang des Hauptdeichs bis zum Zollenspieker Fährhaus und von dort ins Landesinnere über den Kirchenheerweg und Heinrich-Stubbe-Weg bis zum Wendepunkt kurz vor dem Vierländer Markt von Niko Clausen in Neuengamme.

Triathlon: Von 6.30 bis 17 Uhr gibt es zahlreiche Straßensperrungen im Landgebiet

Das Befahren der Rennstrecke ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher während des Wettkampfs, von 6.30 bis 17 Uhr, auf diverse Straßensperrungen im Landgebiet einstellen.

Der Kirchenheerweg und der Heinrich-Stubbe-Weg sind in der Zeit von etwa 7 bis 16 Uhr voll gesperrt. Die Gehwege können genutzt werden. Damit die Bewohner aus dem Karkenland und vom Christopher-Harms-Weg dennoch mobil bleiben können, werden die Poller zum Fersenweg entfernt. Das Befahren des Abschnitts ist allerdings nur für Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen gestattet.

Arne Meyer öffnet seine Elblounge am Sonntag erst um 15 Uhr

Sollten Bewohner der Straße In der Ohe Nord in der Zeit auf ihr Auto angewiesen sein, werden sie gebeten, dies vor Beginn der Sperrung im Kirchwerder Hausdeich zu parken, um über Kirchwerder Mühlendamm in Richtung Elbe oder Neuengamme abfahren zu können.

Da die Rennstrecke direkt an der Marschländer Elblounge am Spadenländer Elbdeich 40 vorbeiführt, ist das Restaurant mit dem Auto nicht zu erreichen. Betreiber Arne Meyer hat daher entschieden, seine Elblounge am Sonntag erst um 15 Uhr zu öffnen.

Konkrete Fragen zu Verkehrsinformationen gibt es per E-Mail an traffic@ironman.com oder im Internet: ironman.com/im-hamburg. Das Infotelefon des Ironman-Teams ist am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr besetzt: 040/88 18 00 33. Die Verkehrshotline der Polizei ist erreichbar unter 040/428 65 65 65.