Vier- und Marschlande Querbeet: Führungen, Verköstigungen und ein Konzert

Betriebe in den Vier- und Marschlanden öffnen am Wochenende ihre Türen für Besucher und bieten ein buntes Programm an.

Bergedorf. Am Wocheende, 30. April und 1. Mai, lohnt eine Tour durch die Vier- und Marschlande besonders: Viele Betriebe öffnen am „Querbeet“-Wochenende ihre Türen, bitten zu Führungen, Verköstigungen und Kulturaktionen. Diverse Einzelakteure – von der Märchenerzählerin bis zur Yogalehrerin – werden den bunten Mix aus Informationen und Spaß ergänzen. Cafés und Restaurants haben besondere Angebote parat.

In den Vier- und Marschlanden wird Abwechslung geboten

Die Besucher der Betriebe erwartet Abwechslung: So informiert etwa Gärtner Axel Sannmann am Ochsenwerder Elbdeich 195 über den Anbau von Feldsalat, während sich Marion Meyer, Chefin der Bootsvermietung paddel-meier an der Heinrich-Osterath-Straße 256, mit ihren Gästen im Kanu auf die Spuren der Biber in der Gose-Elbe begibt. Die Band Mannschaft gibt in der benachbarten Yoga-Oase Vierlanden ein Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine.

Auf dem Gelände der Gärtnerei Wilfried Harden am Kirchwerder Elbdeich 256 gibt es an beiden Tagen einen Staudenmarkt, Kuchen, Unikate aus Treibholz, Taschen, Kissen und vieles mehr. Die Imkerei elbgelb an der Ochsenwerder Twiete 26 ist ebenfalls an beiden Tagen dabei. Imker Stephan Iblher hat süße Snacks parat, lässt die Besucher seine Bienen füttern und informiert sie über seine Imkerei.

Start vieler Aktionen und Betriebsöffnungen ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Auf der Internetseite www.vum-querbeet.de finden sich weitere Informationen zu den zahlreichen Teilnehmern und ihren „Querbeet"-Angeboten. Videoclips aus dem Projekt sind bei YouTube.com („Vier- und Marschlande Querbeet“) zu sehen.