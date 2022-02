Illegale Müllentsorgung: „Big Bags“ im Landgebiet entsorgt

Illegale Müllentsorgung in Ochsenwerder: Unbekannte haben „Big Bags“ am Ochsenwerder Landscheideweg abgelegt.

Hamburg. Fünf prall mit Mineralwolle gefüllte Abfallbehälter, sogenannte „Big Bags“, entdeckte die Polizei am Donnerstagmorgen am Ochsenwerder Landscheideweg. Auf dem Abschnitt zwischen Oortkatenweg und Ochsenwerder hatten bisher unbekannte Täter den Müll am Straßenrand entsorgt.

Illegale Müllentsorgung in Ochsenwerder: "Big Bags" mit Mineralwolle abgestellt

Das ist kein Einzelfall: Auch am Dweerlandweg, am Billwerder Billdeich, am Mittleren Landweg und am Ruschorter Hauptdeich wurden in den vergangen Wochen mit Mineralwolle gefüllte „Big Bags“ gefunden, insgesamt etwa 20 Stück, resümiert die Stadtreinigung.

„Das stellt ein Umweltdelikt dar“, klärt die Polizei auf, die die Ermittlungen übernommen hat. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können Hinweise melden bei der Bergedorfer Wache unter Telefon 040/428 65 43 10.