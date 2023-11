Billwerder/Dassendorf. Seitdem der neue Trainer Berkan Algan beim Fußball-OberligistenETSV Hamburg übernommen hat, schwimmt das Team auf einer Erfolgswelle. Drei Spiele, drei Siege lautet die perfekte Bilanz, nachdem sich die „Eisenbahner“ unter der Woche im Nachholspiel gegen den HEBC mit 2:0 durchgesetzt haben. Lesley Karschau brachte den ETSV früh in Führung (8.), Yannick Siemsen machte in der zweiten Hälfte den berühmten Deckel drauf (73.).

Eine Schlüsselrolle bei den Erfolgen spielt Edeltechniker Vedat Düzgüner. Algan verschob den Linksaußen auf die rechte Seite. „Von dort soll er als Linksfuß möglichst oft in die Mitte ziehen und zum Abschluss kommen“, erläutert Algan seine Strategie. „Das macht unser Spiel enger. In der Tat ist Düzgüner mittlerweile häufig im Zentrum zu finden. Dort gestaltet er zusammen mit Marcel Andrijanic nicht nur das ETSV-Spiel, sondern übt beim Spiel gegen den Ball auch viel Druck auf den gegnerischen Spielaufbau aus.“

Warum der ETSV Hamburg plötzlich jedes Spiel gewinnt

Ob diese Taktik auch im vierten Spiel unter Algan wieder greift, wird sich am Sonntagvormittag zeigen, wenn die „Eisenbahner“ beim USC Paloma zu Gast sind (10.45 Uhr, Brucknerstraße). Bereits am Sonnabend muss Tabellenführer TuS Dassendorf bei Concordia ran (17 Uhr, Bekkamp).

Mehr vom Lokalsport

In der Landesliga steht neben dem Derby Curslack – Altengamme vor allem der SC Vier- und Marschlande im Fokus. Der Aufsteiger hat am Sonntag Tabellenführer Vorwärts-Wacker Billstedt zu Gast (13 Uhr, Zollenspieker). Ob die offensivstarken Gäste (69 Tore!) auch auf diesem winzigen Platz in Kirchwerder zurechtkommen? In der Bezirksliga ist die Partie TuS Berne – SC Wentorf bereits abgesagt. Der TuS bekommt wegen einer Krankheitswelle kein Team zusammen.