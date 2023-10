Golf: Fußball-Star Martin Harnik engagiert sich für Jugendliche

Der 68-fache österreichische Nationalspieler bietet in seiner Indoor-Anlage Golf-Training für den Nachwuchs an. Wie man daran kommt.

Glinde. Am vergangenen Wochenende, 29. September bis 1. Oktober, blickte die Golf-Welt nach Rom. Dort fand die 44. Auflage des prestigeträchtigen Ryder Cups statt, dem ewig jungen Duell zwischen Team Europa und den USA, das die Gastgeber am Ende überraschend gewannen. Um auch nur annähernd auf das Niveau der Topstars der Szene um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler aus Amerika zu kommen, bedarf es vor allem unzähliger Trainingsstunden – am besten bereits ab dem frühen Kindesalter.

Doch gerade für Jugendliche, die bis nachmittags die Schulbank drücken, ist Training insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit mit der immer früher einbrechenden Dunkelheit schwierig zu realisieren. Um sie sprichwörtlich nicht im Dunkeln (und oftmals auch im Regen) stehenzulassen, bietet der frühere österreichische Fußball-NationalspielerMartin HarnikGolf-interessierten Kindern in seiner Indoor-Golfhalle „Eisen 7“ am Biedenkamp 3D in Glinde nun die Chance, unter der Anleitung von Golfprofis an ihren Schwächen zu arbeiten, beziehungsweise mit dem Golfspielen zu beginnen.

Golf-Training speziell für Jugendliche ohne Dunkelheit und Regen

„Es ist das erste Mal, dass wir Training explizit für Jugendliche anbieten. Das war mir ein großes Bedürfnis. Meine Kinder greifen ja inzwischen auch immer öfter zum Schläger“, sagt Harnik, der drei Töchter hat. Der Clou dabei: Dank der Unterstützung eines Sponsors kann der Ex-Bundesliga-Star das professionelle, jeweils zweistündige Training für 20 Euro pro Teilnehmer und Einheit anbieten. Im Preis inbegriffen sind zudem eine Brezel sowie ein Getränk.

Geübt wird in sogenannten Trackman-Boxen. Dabei wird der Ball auf eine Leinwand geschlagen, auf die ein virtueller Golfplatz projiziert ist. Die Schläge werden in Echtzeit von einem radargesteuerten Softwaresystem gemessen. Viele Golfprofis nutzen dieses System inzwischen auch, um an ihren Schwächen zu arbeiten. Zudem steht in der Halle ein Putting Green zur Verfügung, in dem die Bälle auch real in den Golflöchern versenkt werden können.

Noch bis März 2024: Trainiert wird in Gruppen von bis zu 16 Personen

Los geht das Kinder- und Jugendtraining am kommenden Sonnabend, 7. Oktober, um 10 Uhr mit einem Schnupperkurs. Bis März finden die Trainingseinheiten dann ebenfalls immer am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr statt. Die Gruppengröße ist auf 16 Teilnehmer begrenzt. Wer auf den Spuren der großen Golf-Stars wandeln möchte und vielleicht davon träumt, irgendwann auch einmal beim Ryder Cup mitzuspielen, kann sich unter info@eisen-sieben.com oder der Telefonnummer: 0172/307 77 37 anmelden.

