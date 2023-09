ETSV Hamburg: Coach Aki Cholevas muss um seinen Job bangen

Billwerder. Beim Fußball-Oberligisten ETSV Hamburg stehen die Zeichen auf Sturm. Nach dem verpatzten Saisonstart mit fünf Niederlagen in zehn Partien muss Trainer Diamantis „Aki“ Cholevas offenbar um seinen Job bangen. Sportchef Sascha „Jassi“ Huremovic sparte jedenfalls nicht mit Kritik an den Vorstellungen der „Eisenbahner“ in den vergangenen Wochen und am Trainerteam insbesondere.

„Wir schaffen es nicht, mit diesen erfahrenen Spielern mehr als eine Halbzeit lang vernünftigen Oberliga-Fußball zu spielen“, ärgerte sich Huremovic. „Da müssen sich Mannschaft und Trainerteam hinterfragen, woran das liegt. Wir trainieren drei, vier Mal pro Woche jeweils zwei Stunden, aber mit so wenig Ertrag.

ETSV: Coach Cholevas muss nach drei Niederlagen in Folge um seinen Job bangen

Das große Ziel des Vereins ist es, sich zum 100-jährigen Jubiläum im kommenden Sommer als fester Bestandteil in der Fußball-Oberliga etabliert zu haben. Doch davon sind die „Eisenbahner“ momentan ein gutes Stück entfernt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge rutschte die Cholevas-Elf in der Tabelle vom fünften auf den elften Rang ab. Vor dem Auswärtsspiel beim Kellerkind SV Rugenbergen am Sonntag (14 Uhr, Sportzentrum Bönningstedt) ist die Abstiegszone bedrohlich nahegekommen.

Dafür gibt es Gründe. „Wir mussten durch Urlaube und Verletzungen ständig mit einer anderen Formation spielen“, begründete Cholevas die Misere. „So haben zum Beispiel Marcel Andrijanic und Kusi Kwame, die wir eigentlich als Doppel-Sechs geplant hatten, noch nie gemeinsam auf dem Platz gestanden.“ Kwame hatte sich Anfang September einen Kreuzbandriss zugezogen, Andrijanic nach längerer Pause erst am Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Niendorf sein Startelf-Debüt gegeben.

Die „Eisenbahner“ – eher ICE oder Schienenersatzverkehr?

Auch unter neutralen Beobachtern hat Cholevas seine Fürsprecher. Stefan Knauß vom Oberliga-Portal hafo.de urteilte nach dem Niendorf-Spiel: „Das Team wird an den Fehlern arbeiten und hat ganz sicher die Qualität, um oben mitspielen zu können. Wenn Zeit und gesunde Spieler da sind, um sich zu finden, wird das eine richtig gute Truppe! Ein ICE und kein Schienenersatzverkehr.“

Der letzte unbeschwerte Moment: Hier jubelt Kusi Kwame (mit Kapitänsbinde) noch mit seinen Teamkollegen. Eine Woche später verletzte er sich schwer.

Foto: Hanno Bode / BGZ/Hanno Bode

Ob Sportchef Huremovic dem Trainerteam diese Zeit lässt, ist derweil noch völlig offen. „Die Enttäuschung ist schon sehr groß“, gab er nach dem Niendorf-Spiel zu. „Wir haben aus den Niederlagen nichts gelernt. Es gibt kein klares System. 13 Punkte nach zehn Spielen, damit kann ich nicht leben.“

Kwame, Andrijanic und Märtens könnten künftig den Ton angeben

Somit sieht es also nach einer Wachablösung aus. Dabei könnten Kwame und Andrijanic eine Schlüsselrolle spielen. Kwame hat eine Fußballschule und bringt Profis in Form, Andrijanic ist Inhaber der B-Lizenz. Zudem ist offen, wie es mit Matthias Märtens weiterginge, falls Huremovic einen Neuanfang will. Dieses Dreigespann könnte Cholesvas nachfolgen, da Huremovic offensichtlich keine Ambitionen hegt, selbst wieder an der Seitenlinie ins sportliche Geschehen einzugreifen.

Ob es wirklich so kommt, ist unklar. Sicher aber ist, dass Huremovic nicht mehr viel Zeit bleibt. Denn Anfang Oktober steht die vierte Pokalrunde an, ein Ausscheiden beim Landesliga-Spitzenreiter HT 16 wäre ein nicht wieder gutzumachender Patzer (3. Oktober). Danach folgen in der Oberliga Spiele gegen drei absolute Top-Teams: Altona 93, SC Victoria und HEBC.

Sportchef Huremovic: „Im Prinzip können wir schon für den nächsten Sommer planen“

Allesamt Spitzenmannschaften, wie auch der ETSV Hamburg gerne eine wäre. „Im Prinzip kann man jetzt schon die Saison abhaken und für den nächsten Sommer planen“, sagte Huremovic nach dem Niendorf-Spiel. „Das frustet mich.“