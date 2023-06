Fußball-Oberliga Transfer-Coup: Düneberger SV verpflichtet Tom Muhlack

Der 22-jährige Verteidiger kommt als Leihgabe zum Fußball-Oberligisten. Doch das ist längst noch nicht alles an Verstärkungen.

Düneberg. Nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga hat sich der Düneberger SV mächtig verstärkt. Vom Nachbarn und Staffelkonkurrenten TuS Dassendorf kommen mit Stürmer Valentin Zalli und Verteidiger Tom Muhlack zwei Hochkaräter mit reichlich Oberliga-Erfahrung. Sie sollen Corvin Behrens und Shabane Sanni ersetzen, die beide dem bisherigen DSV-Coach Dennis Tornieporth zum Lüneburger SK gefolgt sind.

„Sowohl Zalli als auch Muhlack waren eigentlich gar nicht richtig auf dem Markt“, freut sich DSV-Ligamanager Thomas Nowottnick über seinen Coup. „Dass wir sie bekommen konnten, haben wir nur unserem guten Verhältnis zur TuS Dassendorf zu verdanken. Während Zalli fest zu den Geesthachtern wechselt, ist Muhlack für ein Jahr von der TuS ausgeliehen, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Fußball-Oberliga: Düneberger Transfer-Coup soll die Abwehr stärken

Einen weiteren Verteidiger mit Oberliga-Erfahrung konnten die Düneberger vom Mit-Aufsteiger ETSV Hamburg loseisen. Von dort kommt Mark Brudler an den Silberberg, der ebenso kampfstark wie kopfballstark ist und großen Anteil an der Meisterschaft der „Eisenbahner“ hatte. „Dass wir ihn bekommen haben, darüber war ETSV-Sportchef Jassi Huremovic alles andere als glücklich“, ist sich Nowottnick sicher, dem Konkurrenten eins ausgewischt zu haben.

Allerdings hat der ETSV Hamburg ganz andere Ziele als die Düneberger, will in der Oberliga gleich oben mitspielen, während die Verantwortlichen des DSV schon froh sind, wenn der Klassenerhalt gelingt. So hatte Huremovic zuletzt gleich fünf gestandene Oberliga-Spieler für die Abwehr geholt, für Brudler wäre es im Kampf um die Stammplätze somit schwierig geworden.

Ligamanager Nowottnick: „Seitdem wir Muhlack haben, kann ich ruhiger schlafen“

Auch in Düneberg steht die Defensive im Fokus. „Der Klassenerhalt fängt nun einmal mit der Abwehrarbeit an“, ist sich Nowottnick bewusst. „Seitdem wir Muhlack haben, kann ich ruhiger schlafen. Er hat praktisch eine Stammplatzgarantie.“ Der 22-jährige Tom Muhlack stammt aus der HSV-Jugend und gilt als Talent mit höheren Ambitionen. Im November 2021 wurde er jedoch bei einem Verkehrsunfall sehr schwer verletzt, fiel monatelang aus. In der vergangenen Saison war Muhlack in Dassendorf jedoch wieder Stammspieler, bestritt 29 der 38 Oberliga-Partien.

Auch der vierte Düneberger Neuzugang ist ein Spieler mit viel Potenzial. Mark Yeboah Boateng hat bislang im zentralen Mittelfeld des Landesligisten ASV Hamburg Regie geführt. Nun will sich der 21-Jährige eine Liga höher durchsetzen.

