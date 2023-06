Leichtathletik: Philip Jensen e Castro - Vom Außenseiter zum Top-Favoriten

Bergedorf. Das Eiderstadion in Büdelsdorf (bei Rendsburg) ist eine der schönsten Leichtathletik-Arenen, die wir in Norddeutschland haben. An diesem Wochenende ist es Schauplatz der gemeinsamen Landesmeisterschaften in der Leichtathletik von Hamburg und Schleswig-Holstein (Sonnabend ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr). Unter den knapp 400 Starterinnen und Startern sind auch 24 Aktive aus dem Bergedorfer Raum.

Für Mittelstrecken-Hoffnung Philip Jensen e Castro (TSG Bergedorf) dürfte es eine besondere Umstellung werden. Vor Wochenfrist maß er sich noch mit der nationalen Elite beim Sparkassen-Meeting des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Regensburg. Trotz eines beherzten Laufs reichte es für Jensen e Castro über 800 Meter in 1:54,12 Minuten nur zu dem 19. Platz. In Büdelsdorf hingegen ist er über seine Paradestrecke Top-Favorit.

400-Meter-Hoffnung Moritz von der Geest ist in Topform

Ebenfalls in Regensburg am Start waren die TSG-Talente Glen Kochmann und Finn Scheller, die über 3000 Meter die Plätze 13 und 32 belegten. In Büdelsdorf sind sie über 800 und 1500 Meter am Start. Strecken, die eigentlich einen Tick zu kurz für sie sind, doch die 3000 Meter werden bei den Landesmeisterschaften nicht angeboten.

Titelambitionen dürfte in Büdelsdorf auch Moritz von der Geest (TSG Bergedorf) hegen. Er ist in Topform: Beim Pfingstmeeting in Zeven trommelte von der Geest die 400 Meter in 48,64 Sekunden herunter. Nach Ingo Schultz und Jakob Krempin hat die TSG damit wieder einen Athleten, der in der Lage ist, die Stadionrunde deutlich unter 50 Sekunden zu laufen.

Auch LG Oberelbe und LG Reinbek/Ohe sind vertreten

Bei den Frauen sollte Inga Schulz (TSG Bergedorf) über 1500 Meter kaum zu schlagen sein. Aber auch mit den Multitalenten Lena Kerkloh (LG Reinbek/Ohe) und Lena Grollmuß (LG Oberelbe) ist immer zu rechnen.