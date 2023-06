Fußball-Oberliga: TuS Dassendorf feiert Saisoneröffnung mit dem Wunschgegner

Spektakulärer Start: Der Traditionsclub Concordia kommt am 28. Juli an den Wendelweg. Gegen die Hamburger ist noch eine Rechnung offen.

Dassendorf. Die TuS Dassendorf wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass ist der Serienmeister am 28. Juli zum ersten Mal Gastgeber des offiziellen Saisoneröffnungsspiels in der Fußball-Oberliga. Nun steht auch der Gegner fest: Es ist der Hamburger Traditionsverein Concordia. „Das ist unser absoluter Wunschgegner“, freut sich TuS-Sportchef Jan Schönteich. „Das ist ein großer Hamburger Traditionsverein, der sicher auch ein paar Fans mitbringen wird.“

Sportlich gesehen gehört „Cordi“ zudem zu den treuesten Punktelieferanten der Dassendorfer. Seit 2016 gab es in 15 Oberligaspielen 15 Siege für die Schleswig-Holsteiner. Doch das alles wurde zur Nebensache, als im August 2022 ausgerechnet das wohl wichtigste Spiel der vergangenen Jahre verloren ging. Auf eigenem Platz am Wendelweg unterlagen die Dassendorfer damals in der dritten Runde des Lotto-Pokals Concordia mit 0:2 und mussten damit schon früh die Segel streichen. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, betont Schönteich. „Die Mannschaft brennt auf Revanche.“

Tolga Celikten vom TSV Sasel verstärkt die TuS Dassendorf

Am 23. Juni starten die Dassendorfer mit ihrem neuen Trainer Thomas Seeliger in die Saisonvorbereitung. Genau fünf Wochen Zeit bleiben dann also, um eine Mannschaft in Form zu bringen, deren Zusammensetzung nur langsam Gestalt annimmt. Mit dem 27-jährigen Mittelfeldspieler Tolga Celikten vom Oberliga-Meister TSV Sasel steht nun aber der erste Neuzugang fest.

Celikten kennt die Region in- und auswendig: Er stammt aus der Jugend des Düneberger SV und etablierte sich von 2014 bis 2016 beim damaligen Landesligisten SC Schwarzenbek im Herrenbereich. Sieben Jahre spielte Celikten für den TSV Sasel, für den er in dieser Zeit weit über 100 Oberliga-Partien bestritt. Die Krönung seiner bisherigen Laufbahn erlebte der Türke in der abgelaufenen Spielzeit, als er in der Saseler Meisterelf mit 31 Einsätzen in 36 Partien zum absoluten Stammpersonal gehörte.

Youngster Linus Feldpausch stürmt künftig für Voran Ohe

Dem einen Neuzugang stehen bislang vier Abgänge gegenüber. Neben Amando Aust und Finn Lasse Thomas (beide Karriereende) gehören dazu auch die Offensivkräfte Valentin Zalli (Ziel unbekannt) und Linus Feldpausch. Der 22-Jährige hat sich dem Landesligisten FC Voran Ohe angeschlossen. Feldpausch war im vergangenen Sommer aus der zweiten Dassendorfer Mannschaft hochgerückt und hatte es im mit Ex-Profis gespickten TuS-Team immerhin auf 19 Oberliga-Einsätze gebracht.