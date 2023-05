American Football: Auf Frederic Mußler ruhen die Hoffnungen der Hamburg Swans

Bergedorf. Das Aufatmen beim American-Football-Team der Hamburg Swans war groß, als Frederic Mußler vor einigen Tagen sein endgültiges Okay für die neue Saison gab. Der Quarterback des Regionalliga-Aufsteigers war einer der herausragenden Spieler der vergangenen Saison und dürfte deshalb auf der Wunschliste vieler Clubs gestanden haben. Doch er bleibt dem Team der TSG Bergedorf treu, das zum Start in die Regionalliga am Sonnabend, 6. Mai, gleich auf den Lokalrivalen Hamburg Pioneers trifft (15 Uhr, Sander Tannen).

Damit ist die wichtigste Personalie unter Dach und Fach. Kein anderer Spieler wäre für die Bergedorfer so schwer zu ersetzen gewesen wie ihre Nummer 14. Trotzdem sind die TSG-Jungs im Duell mit den Pioneers nur krasser Außenseiter. Denn welchen Aufwand die Konkurrenz in der Regionalliga betreibt, das lässt sich am besten daran ablesen, dass die Gäste mit Drew Saxton einen amerikanischen Quarterback verpflichtet haben. Der warf einst als Student für sein Uni-Team, die Case Western University in Ohio, 23 Touchdown-Pässe in elf Spielen. Als die Amerikaner dann für ein Gastspiel in Rom weilten, entstand der Kontakt nach Hamburg. Seit Anfang März bewohnt er eine Dreizimmerwohnung mit Blick aufs Trainingsgelände und hofft bei den Pioneers auf seine Durchbruch als Profi.

American Football: Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht

Von solchen Möglichkeiten sind die Swans weit entfernt. Bei den Bergedorfern soll es im Wesentlichen der Kader richten, der in der vergangenen Saison mit so glänzenden Leistungen den Aufstieg geschafft hat. Auch sonst bleiben sich die TSG-Footballer treu: Auch in der Regionalliga kostet der Besuch auf dem „Swans Homefield“ keinen Eintritt, eine Spende ist aber erwünscht. Also: Hingehen! Feiern! Regionalliga-Atmosphäre genießen!