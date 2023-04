5000 Euro für SV Altengamme: Engagement zahlt sich aus

Altengamme/Hamburg. Der Sportverein Altengamme (SVA) ist um 5000 Euro reicher. Am 3. April bekam er im Stadion an der Dieselstraße in Barmbek den mit dieser Summe dotierten „Vereins-Ehrenamtspreis“ des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) überreicht.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist Zusammenhalt und Solidarität wichtiger denn je“, sagte Carsten Byernetzki, Sprecher des HFV. Der Verband und sein Partner, die Holsten-Brauerei, zeichneten deshalb zum 14. Mal Vereine mit dem Ehrenamtspreis aus. „Die Preisträger wurden durch eine Experten-Jury ermittelt“, sagt Byernetzki. Neben dem SVA gehörten auch der HSV Barmbek-Uhlenhorst und der TuS Borstel-Hohenraden zu den Siegern. Beide Vereine erhielten von HFV-Präsident Christian Okun, dem HFV-Ehrenamtsbeauftragten Andreas Hammer und Linda Hasselmann (Holsten Deutschland) ebenfalls 5000 Euro.

SVA will das Preisgeld in eine neue Bewässerungsanlage investieren

Die Juroren, die unter zahlreichen Bewerbern die drei Sieger ermitteln mussten, ließen sich von der Bewerbung des SVA überzeugen. Der hatte im Februar ausführlich über die wichtige Rolle des Ehrenamtes innerhalb des rund 1000 aktive Mitglieder zählenden Vereins berichtet: 50 Ehrenamtliche würden sich dauerhaft für die Fußballabteilung engagieren, weitere 80 projektbezogen und zeitlich befristet. Den Ehrenamtlichen werde eine Pauschale für ihre Tätigkeit gezahlt. Übungsleiter könnten von Fortbildungsangeboten profitieren.

Der SVA pflege seine Sportanlagen inklusive Gebäude selbst, habe sie auch in Eigenarbeit errichtet. Als Beispiel führte der Verein den Ausbau des Vereinsheims an: Es sei in zweieinhalb Jahren um die dreifache Fläche vergrößert worden. Rund 80 Ehrenamtliche hätten dafür mehr als 4000 Arbeitsstunden geleistet.

Das Preisgeld soll in eine dringend benötigte neue Bewässerungsanlage des Rasenplatzes am Gammer Weg investiert werden.