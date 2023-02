Spielabbruch: Bergedorfs Verteidiger Nick Schneider verletzt sich schwer

Bergedorf. Die Fußball-Kreisligapartie zwischen der TSG Bergedorf und dem SV Curslack-Neuengamme II wurde am Freitagabend in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 abgebrochen. Grund war eine schwere Verletzung von Bergedorfs Abwehrmann Nick Schneider.

Bereits nach wenigen Minuten Spielzeit war Schluss im Billtalstadion. Nach einem Zweikampf lag Nick Schneider voller Schmerzen am Boden. Doch was war passiert? „Nachdem mir der Ball bei einer Annahme etwas zu weit vom Fuß abgeprallt ist, bekam ein SVCN-Spieler die Kugel“, erinnert sich Schneider an die dramatischen Momente.

„Beim ersten Blick wusste ich, dass etwas gebrochen ist“

„Ich wollte ihm im Gegenpressing mit dem Außenrist den Ball wegspitzeln. Dabei hat sich das Gewicht so doll auf den rechten Fuß verlagert, dass ich komplett weggeknickt bin. Direkt beim ersten Blick auf den Fuß wusste ich, dass etwas gebrochen ist, weil er auf halb acht hing.“

Der Verteidiger wurde von einem herbeigerufenen Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Boberg gebracht. Dort gab es dann die bittere Diagnose: Wadenbeinbruch, das Sprunggelenk war herausgesprungen und dazu noch Bänderrisse. In den nächsten Tagen wird Schneider operiert, bis dahin muss der Fuß hochgelegt werden, um Schwellungen zu vermeiden.

Referee Mike Schnitger brach die Begegnung ab

„Ein Dankeschön will ich aber noch mal allen aussprechen, die mir beigestanden haben“, sagt Schneider. Vor allem an die Ärzte des Krankenhauses in Boberg, die enorm tolle Arbeit beim Richten des Fußes geleistet haben. Alles Weitere wird man nun nach der OP sehen.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Partie wurde durch Schiedsrichter Mike Schnitger abgebrochen. Zum einen waren einige Spieler vom Unfall arg mitgenommen, zum anderen wird im Billtalstadion das Flutlicht um 21 Uhr abgeschaltet, sodass die Zeit nicht mehr gereicht hätte.