Ehrung: TSG Bergedorf gewinnt Silbernen Stern des Sports

Bergedorf. Große Ehre für die TSG Bergedorf: Der Verein hat Hamburgs Silbernen Stern des Sports gewonnen. Die Hamburger Volksbank und der Hamburger Sportbund haben am Donnerstag zum zwölften Mal die Auszeichnung im Haus des Sports vergeben. Neben der TSG Bergedorf (1. Platz, Großer Stern in Silber) freuen sich die Hamburger Inline-Skating Schule und der SC Alstertal-Langenhorn (jeweils Kleiner Stern in Silber) über die Siegprämien in Höhe von insgesamt 7000 Euro.

Ausgezeichnet wurde das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Hamburger Sportvereine. Die Sieger hätten die Jury mit herausragenden Initiativen überzeugt, die neben der sportlichen Leistung vor allem das soziale Engagement in den Fokus ihrer Arbeit stellen, so die Laudatoren. Die TSG wurde für ihr Engagement rund um das Thema Nachwuchskräftegewinnung im Ehrenamt geehrt.

Ehrung: Kernprojekt ist das jährliche Zeltlager für Kinder und Jugendliche

Kernprojekt ist das jährliche Zeltlager für Kinder und Jugendliche in Behrensdorf, das ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern betreut wird. Ältere Teilnehmer, die nicht mehr teilnehmen können, werden für eine Betreuertätigkeit geworben. Vereinsintern finden dazu Schulungen statt. Rund 20 Jugendliche werden auf diese Weise jährlich für den Verein gewonnen.

„Was wäre der Sport ohne Vorbilder, denen wir von Kindesbeinen an nacheifern? Und was wären die Vereine ohne die elementare Ehrenamtsarbeit, mit der sie ihre zunehmend gesellschaftliche Rolle übernehmen? Genau hier setzt das Projekt der TSG Bergedorf klug und attraktiv an, denn das ehrenamtliche Engagement insbesondere junger Menschen geht seit Jahren zurück“, gratulierte Rita Herbers, Vorständin der Hamburger Volksbank.