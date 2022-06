Ein Stück Bergedorfer Tradition

Bergedorf. Am Anfang stand im Jahr 2012 eine fixe Idee: „Warum lassen wir zum 850. Geburtstag von Bergedorf nicht 850 Läuferinnen und Läufer durch die Innenstadt laufen?“, fragte der stellvertretende TSG-Vorsitzende Thomas Kock auf einer Vorstandssitzung in die Runde. Betretenes Schweigen. Dann antwortete TSG-Chef Boris Schmidt gedehnt: „Ja, warum eigentlich nicht?“ Das Vorhaben gelang, der Bergedorfer Citylauf war geboren. Seit 2012 wird er gemeinsam von der TSG Bergedorf und unserer Zeitung ausgerichtet.

Heute, zehn Jahre später, ist klar: Es ist eine Erfolgsgeschichte! Noch nicht einmal die zweijährige Zwangspause durch die Corona-Pandemie hat der Veranstaltung viel anhaben können. Wenn die 9. Auflage am Sonntag, 12. Juni, gestartet wird, werden sogar über 900 Aktive die Strecke rund um den Bergedorfer Schlossgarten unter die Füße nehmen. Knapp 300 davon sind übrigens Staffelläufer, eine Wettkampfform, die es bei der Premiere 2012 noch nicht gab.

Der Streckenverlauf beim Citylauf 2022.

Foto: Elke Ammerschubert / BGDZ

Die Möglichkeit, sich die kräftezehrende Zehn-Kilometer-Strecke, bei der es viermal hinauf ins Villengebiet geht, zu viert zu teilen, ist der große Hit dieses Jahres. Noch nie hatten wir so einen Zulauf bei den Staffeln. Und wer weiß: Vielleicht sind ja die Staffelläufer von heute die Einzelstarter von morgen. Denn eines ist auch klar: Der Teilnehmerrekord von 1297 Startern im Jahr 2018 wird nicht in Gefahr sein. Nach der Pandemie sind viele zurückhaltend bei Massenveranstaltungen oder einfach noch nicht wieder in Form.

Im Jahr 2015 erfüllte sich der Vater des Citylaufs einen langgehegten Wunsch

Doch die Unverwüstlichkeit des Konzepts steht außer Frage. „Hier beginnt jetzt eine Tradition“, sagte der damalige Bezirksamtsleiter Arne Dornquast bei der ersten Austragung 2012. Er sollte recht behalten. Der langjährige Erfolg der Veranstaltung ist in erster Linie das Verdienst des Organisators Thorsten Wetter, bei der TSG als Referatsleiter zuständig für Marketing, Jugend und Sport. Im Jahr 2015 erfüllte sich der Vater des Citylaufs einen langgehegten Wunsch und lief die Zehn-Kilometer-Strecke selbst mit.

„Ich erinnere mich sehr gut an den Augustaberg“, schmunzelt er, „aber der macht den Lauf halt aus.“ Trotz Krämpfen blieb Wetter unter einer Stunde. Nun sind neue Helden gesucht, Eltern, die dem Nachwuchs ein Vorbild sein wollen, Schulklassen, die miteinander wetteifern, Kinder, die Spaß am Laufen haben. Ach ja: Und wer am Sonntag in Bergedorf mit dem Auto unterwegs sein muss, der mache bitte einen Bogen um alles das, was Sie auf der Karte sehen. Vielen Dank!

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Start und Ziel ist am Sonntag, 12. Juni 2022, in der Bergedorfer Chrysanderstraße

Strecken und Zeitplan:

10 Uhr: Kinderlauf über 2,5 Kilometer rund um den Bergedorfer Schlossgarten

11 Uhr: Inklusionslauf für Menschen mit und ohne Handicap über eine Strecke von fünf Kilometern

12.30 Uhr: Hauptlauf über zehn Kilometer. Der Hauptlauf kann auch als Staffel (4x2,5 Kilometer) bestritten werden

Anmeldung:

Unter www.tsg-bergedorf.de/ver anstaltungen/bergedorfer-citylauf findet sich der Link zur Anmeldung. Kosten: Kinderlauf 10 Euro, Einzel Erwachsene 17,50 Uhr, Staffel 40 Euro (pro Team).