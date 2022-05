Spadenländer Feuerwehr organisiert Mittsommerparty im Juni

Auf der Festwiese an der Spadenländer Ecke wird gefeiert. Karten gibt es jedoch nur im Vorverkauf an zwei Abenden im Feuerwehrhaus.

Hamburg. Die Spadenländer Feuerwehr ist ein Garant für gesellige Partys: Schon seit 1997 organisieren die Retter vom Hofschläger Deich das beliebte Oktoberfest, das seitdem alle zwei bis drei Jahre gefeiert wurde. Das musste – wie so viele andere Feierlichkeiten – in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Nun will die Spadenländer Feuerwehr ihren Kameraden und vielen Gästen mal wieder Anlass zum Feiern geben. „Wir wollen für die Gemeinschaft im Dorf und auch die Wehr endlich mal wieder was auf die Beine stellen“, kündigt Wehrführer Holger Busch an.

Statt Oktoberfest Tanz unter sommerlichem Himmel

Statt Lederhosen und Dirndl kann in diesem Jahr aber bestenfalls luftige Sommerkleidung getragen werden. Denn der Förderverein der FF Spadenland bittet am 25. Juni zur Mittsommerparty. Auf der Festwiese an der Spadenländer Ecke (Hofschläger Weg/Ochsenwerder Landstraße) sollen dann von 19 Uhr Jung und Alt zusammenkommen.

Mit einer Party im Sommer statt Oktoberfest will die Wehr, zu der 34 Aktive in der Einsatzabteilung und 18 Mitglieder der Ehrenabteilung zählen, auf Nummer sicher gehen – bevor es im Herbst doch wieder zu Einschränkungen kommt und ein Fest, das mit viel Planung und Vorbereitung verbunden ist, wieder abgesagt werden müsste, erklärt Torben Bartels.

Karten gibt es nur im Vorverkauf

Unter freiem Himmel soll es bei der Mittsommerparty Tanz zur Musik vom DJ geben, dazu kühle Getränke und Leckeres vom Grill. Um die 700 Gäste können dabei sein. Karten für 7 Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Verkauft werden sie am Mittwoch, 18. Mai, sowie am Mittwoch, 1. Juni, jeweils in der Zeit von 18 bis 19 Uhr im Spadenländer Feuerwehrhaus am Hofschläger Deich 1.