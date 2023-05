Tag der offenen Tür an Himmelfahrt bei der Freiwilligen Feuerwehr Reitbrook

Am Vorderdeich 128 gibt es am 18. Mai ein buntes Programm mit viel Aktionen. Warum das traditionelle Wecken mit Blasmusik ausfällt.

Hamburg. Seit mehr als 30 Jahren lädt die Freiwillige Feuerwehr Reitbrook am Himmelfahrtstag ein. Und so gibt es am Donnerstag, 18. Mai, rund um das Feuerwehrhaus am Vorderdeich 128 wieder Programm, Getränke und Leckereien. Nicht nur für die Wehr, auch für viele Besucherinnen und Besucher ist der Tag der offenen Tür über die Jahre zu einer beliebten Tradition geworden: Männer- und Jungengruppen und auch Frauen- und Mädchengruppen stoppen mit Fahrrädern am Feuerwehrhaus, haben Bollerwagen dabei oder kommen auch schon mal mit festlich geschmückten Treckern mit Anhängern.

Von 10 Uhr an wird der Grill angeheizt. Es gibt Würstchen, Steak im Brötchen und Kartoffelsalat vom Landhaus Voigt. Der Durst kann am Bierwagen gestillt werden. Die Feuerwehrfahrzeuge und das Boot der Wehr können angesehen werden, interessierte Besucher dürfen sich auch mal hineinsetzen. Auch die Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge wird erklärt.

FF Reitbrook sucht Mitspieler für ihre Musikkapelle

Ab 12 Uhr sorgt die Jugendfeuerwehr für ein Kindervergnügen und backt Waffeln. Ab 14 Uhr gibt es selbstgebackene Torten und Kuchen von den Feuerwehrfrauen und auch Eltern der Jugendfeuerwehr. Kaffee satt gibt es für 2 Euro. Für eine gemütliche Kaffeetafel und einen Klönschnack mit Nachbarn und Freunden wird die Fahrzeughalle festlich geschmückt.

Bis vor einigen Jahren fuhr die Musikkapelle am Himmelfahrtstag morgens durch das Dorf und weckte die hat die Reitbrookerinnen und Reitbrooker mit Blasmusik. Am Nachmittag spielte die Musikkapelle der FF Reitbrook dann in der Fahrzeughalle stimmungsvolle Blasmusik gespielt. Leider könne dies in diesem Jahr personalbedingt nicht stattfinden, teilt die Wehr mit. Interessenten, die Lust haben mitzuspielen, können sich jederzeit bei der Musikkapelle melden. Aktuelle Infos und Kontakt zur FF Reitbrook auf Facebook und Instagram.