Polizei Hamburg: Abschied mit „Bergziege“ und Wasserwerfer-Fontäne

Sein Revier waren die Vier- und Marschlanden: Hauptkommissar Knuth Witt geht in den Ruhestand – und bekam eine besondere Abschiedstour.

Ochsenwerder. Vor dem Haus von Knuth Witt, Polizeiposten für Ochsenwerder und Moorfleet, am Gauerter Hauptdeich parkten fünf Streifenwagen. Doch das hohe Fahrzeugaufkommen hatte keinen dramatischen Hintergrund, sondern einen schönen: Sämtliche Dorfsheriffs aus den Vier- und Marschlanden nahmen den 60-Jährigen, der nach 43 Dienstjahren am Freitag, 31. März, seinen letzten Arbeitstag hat, mit auf eine Abschiedstour durch die Marschlande.

Mit der „Bergziege“ der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), einem rosafarbenen Mercedes-Kleinbus aus den 70er-Jahren, der früher Fahrgäste auf den Süllberg in Blankenese beförderte, holten die Polizisten ihren Kollegen zu Hause ab. In dem Oldtimer, einem von vier historischen Fahrzeugen im Fahrzeugpark der VHH, beförderte Norbert Suhk von den Verkehrsbetrieben Witt und seine Kollegen auf ausgewiesener „Sonderfahrt“ zuerst zum Feuerwehrhaus der FF Neudorf am Elversweg.

Dort begrüßten die Feuerwehrleute, verstärkt von Kameraden der FF Spadenland, den beliebten Dorfsheriff mit einer Wasserwerfer-Fontäne. Dann ging es zur Grundschule Ochsenwerder, wo Zweit- und Drittklässler auf dem Schulhof ein Lied für ihren Cop4U (Ansprechpartner bei der Polizei) sangen. Weiter führte die Tour zum Fährhaus Tatenberg, wo Witt einen Kurzen spendiert bekam, und zur Ochsenwerder Schützengemeinschaft, die sich bei Witt ebenfalls für dessen Engagement bedankte.

„Am Freitag ist mein letzter Arbeitstag, dann gebe ich meine Dienstwaffe ab“, sagte der Hauptkommissar. Er will weiterhin am Gauerter Hauptdeich wohnen, im Ruhestand viel reisen, etwa mit dem Motorrad Südeuropa umrunden und die nordischen Länder bereisen.

Die „Abschiedstour“ hatten Witts Kollegen organisiert, die Vorbereitungen und Durchführung in ihre vollgepackten Arbeitstage integriert. Die Dorfsheriffs holten die VHH, zu denen sie einen guten Draht haben, ins Boot. Die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ließen sich nicht lange bitten, stellten die „Bergziege“ sogar kostenlos zur Verfügung.