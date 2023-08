Feuerwehr Hamburg: Musikzug der FF Neuengamme feiert 100-jähriges Bestehen

Zum Jubiläum der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr wird am 3. September im Gewächshaus aufgespielt. Was Zuhörer dort erwartet.

Der Musikzug der FF Neuengamme bei einem Empfang der Stadt Hamburg im Rahmen der „International Conference of Software Developers“ im Rathaus.

Neuengamme. Es war im Jahr 1923, als sich 13 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuengamme dazu entschlossen haben, eine eigene Musikkapelle zu gründen. 100 Jahre später ist der Musikzug der FF Neuengamme einer von nur noch fünf verbliebenen Feuerwehrmusikzügen in Hamburg. Auch deshalb freuen sich die Mitglieder ganz besonders, in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen feiern zu können.

Los geht es am Freitag mit einem festlichen Kommersabend, bei dem der Musikzug geladene Gäste und befreundete Vereine begrüßt. Am Sonntag, 3. September, sind dann alle Interessierten eingeladen, mitzufeiern: Das Jubiläumskonzert beginnt um 15 Uhr im „Festtreibhaus“ von Lilo und Otto Putfarcken am Curslacker Heerweg 2a. Bei Kaffee und Kuchen sollen unter der Leitung von Evgeny Zubarev eigens für diesen Anlass einstudierte Musikstücke erklingen. Der Eintritt ist frei.

Feuerwehr Hamburg: Musikzug wurde vor 100 Jahren von 13 Kameraden gegründet

Die Kapelle besteht inzwischen aus 25 Musikerinnen und Musikern im Alter von 20 bis 75 Jahren, die sich einmal wöchentlich in „Kücken’s Gasthof“ intensiv auf ihre etwa 20 Auftritte pro Jahr vorbereiten. Im Gegensatz zur Gründungszeit sind heute die wenigsten von ihnen noch aktiv in einer der Einsatzgruppen dabei. Dennoch zeigt sich die Zugehörigkeit zu den lokalen Wehren und anderen Vereinen immer wieder deutlich bei Veranstaltungen wie den Feuerwehrbällen oder dem jährlichen Tannenbaumfest, auf denen die Holz- und Blechbläser gemeinsam mit ihren Schlagzeugern regelmäßig für gute Stimmung sorgen.

Auch auf Schützenfesten, Laternenumzügen und Kirchenkonzerten im Landgebiet und der näheren Umgebung ist der Musikzug immer wieder ein gern gesehener Stimmungsmacher. Das Repertoire reicht von A wie Abba bis Z wie Zapfenstreich: Filmmusik, Melodien aus Musicals und Disney-Produktionen sowie aktuelle Hits sind neben Märschen, Polkas, aber auch sehr traditionellen Stücken immer fester Bestandteil des Programms.