Neuengamme: NDR-Dreh bei den Vierländer Trachtenfans

Neuengamme. Das Projekt „Veerlanner Dagbook“ des Fotografen Elk Hillscher und seiner drei Mitstreiterinnen Bärbel Roloff, Gunda Ziemer und Ursel Albers nimmt seit November vergangenen Jahres richtig Fahrt auf. „Wir möchten die Menschen für unsere Kultur und Trachten sensibilisieren, den Anfang macht eine Fotoausstellung mit nachgestellten Alltagsszenen in historischen Trachten der Vierlande“, so Hillscher.

Und Schriftwartin Roloff ergänzt: „Durch den Artikel in der Bergedorfer Zeitung ist der NDR auf uns aufmerksam geworden und begleitet uns einen Tag lang mit der Kamera.“ Ausgestrahlt wird die Reportage in der Reihe „Rund um den Michel“ unter dem Motto „Modestadt Hamburg – zwischen Tradition und Aufbruch“ am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr.

Silberne Knöpfe an Jacken und Hemden als ein Zeichen des Wohlstands

Etwa vier bis fünf Minuten werden von dem Tag zu sehen sein – von den Anproben mit Vierländer Trachten, einem Meeting der Gruppe und einem Blick in den umfangreichen Fundus kostbarer Leihgaben. Zudem gibt es Erläuterungen zu den Bedeutungen der Trachten und Bilder vom Foto-Shooting im Rieck-Haus. Ursel Albers, die in ihrer Freizeit historische Trachten repariert und von ihrer Tante eine ansehnliche Sammlung übernommen hat, berichtet: „Die Hochzeit der Trachten war zwischen 1850 und 1870. Gegen Anfang des 20. Jahrhundert wurden die Trachten der Vierlande fast nur noch auf dem Gemüsemarkt als Zeichen besonderer Qualität der Ware getragen, sozusagen als Gütesiegel.“

Vor der Kamera erläutert sie der NDR-Redakteurin Anna Leusch: „Die vielen silbernen Knöpfe an den Jacken und Hemden waren seinerzeit ein Zeichen des Wohlstands und Reichtums des Trägers, damit wurde beispielsweise auf dem Erdbeerfest bezahlt.“

Kissen in der Tracht sollten mehr Gebärfähigkeit signalisieren

Während die Kleider der Damen für heutige Verhältnisse eher klein geschnitten sind – Größen zwischen 34 und 38 überwiegen im Fundus des Veerlanner Dagbook –, weiß Albers mit Schmunzeln zu berichten: „Den besonders zarten Damen wurde früher ein Strohkissen rund um die Hüften gebunden, damit diese gebärfähiger aussahen und somit attraktiver für die Männerwelt.“

Maike Kob und Vater Udo Tepp bewundern eine historische Gürtelschnalle aus dem Leih-Fundus des Veerlanner Dagbook.

Foto: Gabriele Kasdorff

Stolz und aufgeregt zugleich waren die Initiatoren des Veerlanner Dagbook bei den Drehaufnahmen. Irmgard Kaven, Ina Kühn, Anneke Lindner, Udo Tepp mit Tochter Maike Kob von der Vierländer Trachtengruppe und der Sohn des Fotografen, Ted Hillscher, zeigten sich in wunderschönen historischen Trachten den Kameras des NDR. Aber natürlich sind sie mit den Vorbereitungen ihres Projektes noch lange nicht am Ziel angekommen.

Fotoausstellung ist das erste Etappenziel, Buch und Wanderausstellung sollen folgen

„Uns fehlen insbesondere noch Arbeitskleidung und Hochzeitstrachten. Außerdem wären wir dankbar, wenn uns jemand bei den Social-Media-Auftritten auf Facebook, Instagram und Co. unterstützen könnte. Und für die Shootings fehlt uns noch ein Haar- und Make-up-Artist,“ so Bärbel Roloff. Die geplante Fotoausstellung ist das erste Etappenziel, danach soll ein Buch und möglicherweise eine großformatige Wanderausstellung initiiert werden. Ideen für Fotomotive sind: ein Ausflug mit Pferd und Wagen, eine Kaffeetafel im familiären Kreis, das Sortieren der Maiblumen und eine Fahrt mit dem Gemüseewer.

Kontakte mit den Pastoren der Vierlande sind hergestellt oder werden aufgebaut, Interessierte sind in der Gruppe stets willkommen und erreichen diese unter E-Mail veerlannderdagbook@gmail.com. Wer sich gern persönlich mit den vier Initiatoren unterhalten möchte, kann dies auf dem Infoabend in der Kirche St. Johannis zu Neuengamme am Feldstegel 18 tun – am Donnerstag, 30. März, ab 19.30 Uhr.