Kaufhaus Vierlanden in Neuengamme ist eine einmalige Trophäen-Hochburg

Bettina Wedemann, Inhaberin des Kaufhauses Vierlanden in Neuengamme, mit Pokalen in großer Auswahl.

Neuengamme. Bettina Wedemann hat ihr Pokale-Sortiment aufgestockt und ist für die neue Saison der Vereine gewappnet. Mehr als 200 edel aussehende Trophäen für alle Anlässe und weit mehr als 500 Medaillen aus Aluminium in Gold-, Silber- und Bronze-Farben finden sich in ihrem Kaufhaus Vierlanden im Neuengammer Hausdeich 260. Damit ist die Kauffrau nach eigener Angabe der größte Anbieter von Pokalen im Bezirk Bergedorf. „Pokale sind mittlerweile mein Hauptgeschäft“, sagt Bettina Wedemann. Viele Vereine würden bereits eifrig Pokale und Medaillen bestellen.

Kaufhaus Vierlanden führt Pokale und Medaillen seit fünf Jahren

Die Pokale und Medaillen graviert Bettina Wedemann selbst. „Wer eine Medaille im Internet bestellt, bekommt in der Regel keinen gravierten Text, sondern lediglich einen Aufkleber“, sagt sie. Zudem stattet die Kaufhaus-Chefin die Medaillen mit Band, Kordel und einem Emblem, etwa für die verschiedenen Sportarten, aus. Erhältlich sind sie ab 1 Euro. „Die Pokale gestalten wir auch gern nach dem individuellen Wunsch des Kunden.“ Auch mitgebrachte Taschenmesser und besonders geschätztes Küchenbesteck können problemlos graviert werden.

Das Kaufhaus Vierlanden hat Stammkunden wie den Norddeutschen Rundfunk, den es regelmäßig mit gravierten Messingtafeln beliefert. „Da geht um die Spendenaktion ,Hand in Hand’, bei der die von Prominenten signierten Messingtafeln versteigert werden.“ Für eine Reederei graviert die Spezialistin immer mal wieder Messingtafeln, Silberteller oder Glasaufsteller. „Sie sind ein Geschenk für den Kapitän des jeweiligen Kreuzfahrtschiffes, wenn er damit zum ersten Mal in den Hamburger Hafen kommt.“

Viele Stammkunden kauften früher bei Rolf Lütten

Ihre Kunden kämen aus ganz Norddeutschland. Die meisten von ihnen haben schon bei Rolf Lütten Trophäen bestellt, bis der vor fünf Jahren sein Geschäft an der Lohbrügger Landstraße 9 schloss und seine Ausstattung und etliche Stammkunden an Bettina Wedemann übergab. Dessen guter Ruf verpflichtet, ist sich Bettina Wedemann bewusst: „Er gab mir damals den Rat, stets beste Qualität abzuliefern. Den habe ich mir zu Herzen genommen.“ Ein Beispiel: Andere Graveure würden bei Wanderpokalen, die jährlich um neue Namen ergänzt werden, bloß den Namen des aktuellen Siegers unter die Namen seiner Vorgänger setzen, berichtet Bettina Wedemann. „Das sieht aber oft nicht gut aus, weil die Abstände nicht korrekt sind oder die Schrift nicht passt.“ Deshalb entferne sie bei jedem neuen Auftrag stets die alte Plakette von dem Pokal und ersetzt sie durch eine neue, auf der alle Namen frisch verewigt werden. „So sieht das immer perfekt aus.“

Für die Gravuren hat Bettina Wedemann ein computergesteuertes Spezialgerät. Für größere oder runde Pokale nutzt sie jedoch eine manuelle Graviermaschine. Bei dem altmodischen Gerät werden Buchstaben aus Messing einzeln eingespannt und schablonenartig per Gravierspitze aus einem kleinen Diamanten auf das Äußere des Pokals übertragen. Ein Diamant wird auch bei der modernen Graviermaschine für den eigentlichen Graviervorgang verwendet – „für Metall und Glas“, betont Bettina Wedemann. „Für Kunststoff verwende ich einen Fräser aus Eisen.“

In ihrem Kaufhaus Vierlanden bietet Bettina Wedemann auch Kleidung, Fahnen und weiteren Vereinsbedarf an. Zudem nimmt sie Schmutzwäsche an und leitet sie an eine Reinigung weiter, betreibt sie einen Hermes-Postshop. „Kleidung ist inzwischen weniger nachgefragt, weil die Menschen aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten weniger Geld dafür ausgeben“, sagt sie.

Das Kaufhaus, das vielen noch als Richard „Pike“ Wulff Sportmoden bekannt ist, hat dienstags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und sonnabends nach Absprache unter Telefon 040/68 89 41 68 geöffnet.