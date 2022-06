Carsten Utermöhlen ist neuer Flora-König

Einem Gärtner aus Neuengamme gelang der Königsschuss. Was sonst noch getroffen wurde beim Spektakel des Unterhaltungsclubs.

Carsten Utermöhlen hat mit der hölzernen Armbrust am besten gezielt und den Rumpf des Vogels vom Mast geschossen.

Neuengamme. Der Unterhaltungsclub Flora hat einen neuen König: Carsten Utermöhlen hat beim traditionellen Vogelschießen den Rumpf des hölzernen Vogels vom Mast geschossen und trägt damit in den kommenden zwölf Monaten die Königswürde. Der 53 Jahre alte Gärtner aus Neuengamme wird den Unterhaltungsclub zudem bei Schützenfesten wie in Ochsenwerder oder Neuengamme sowie beim Erntedankfest in Kirchwerder repräsentieren.

An dem Umzug beteiligen sich die Floraner stets mit einem eigenen Wagen: Ein ehemaliger Heuwagen wird dafür prächtig geschmückt. Da gleich mehrere Landwirte zu den Floranern zählen, findet sich auch immer ein Trecker, der den Wagen durch die Straßen von Kirchwerder zieht.

Am Vogelschießen beteiligten sich 22 Mitglieder des Unterhaltungsclubs

Insgesamt gehören 48 Männer zum UC Flora. An dem Vogelschießen beteiligten sich 22 Floraner, die versuchten, mit der Armbrust verschiedene Teile des Vogels zu treffen. Den ersten Preis gewann Jens Heimbach, der es schaffte, den Kopf zum Fallen zu bringen. Bei Norbert Wulff fiel der rechte und bei Torben Fürstenau der linke Flügel, bei Niklas Wulff der Schwanz.

Um die Königswürde schossen schließlich noch sechs Floraner, wobei Carsten Utermöhlen gegen 18.25 Uhr am Sonntagabend der Königsschuss gelang. Etwa 70 bis 80 Zuschauer hatten das Spektakel auf der Festwiese am Neuengammer Hausdeich 42 verfolgt, wo es Kaffee, Kuchen, kalte Getränke, Leckeres vom Grill und eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher gab.