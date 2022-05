Neuengamme singt Hits und Schlager einfach nur zum Spaß

Es kommt nicht darauf an, besonders schön zu singen. Es soll einfach Freude machen: Open Air am 7. Mai in Neuengamme.

Neuengamme. Ob unter der Dusche, beim Autofahren oder im Chor: Alle, die gerne singen, sind für Sonnabend, 7. Mai, hinter das Neuengammer Gemeindehaus an der Feldstegel eingeladen. Um 15 Uhr beginnt an der Open-Air-Bühne die Reihe „Neuengamme singt“, in der Popularkirchenmusiker Jan Keßler zum gemeinsamen Singen einlädt.

Open Air beginnt das Chorsingen um 15 Uhr

Gesungen werden bekannte Hits und Schlager. Und dabei kommt es nicht darauf an, alle Töne genau zu treffen. Das gemeinsame Singen soll einfach Spaß machen, entspannen. Jan Keßler war schon bei Pop-Gottesdienstes im Landgebiet zu Gast, etwa 2018 in Curlack. Er ist Tontechniker und Musiker aus Hamburg. Wer ein wenig mehr über ihn und die Popmusik in der Nordkirche erfahren möchte kann dies unter www.popularmusik-nordkirche.de/unser-team/.