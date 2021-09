Greenkids Umweltprojekt in Neuengamme soll weiter wachsen

Lesedauer: 3 Minuten

„Greenkids“-Gründer Florian Menger hat den Projekthof rund um das Gewächshaus am Neuengammer Hausdeich kräftig ausgebaut. Für das Umweltprojekt sind ein Hühnerstall, Spielplatz und eine Scheune (l.) errichtet worden.

Florian Menger will Stadtkindern zeigen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Das kommt so gut an, dass „Greenkids“ weiter wachsen soll.