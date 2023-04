Natur in Hamburg: Von Star bis Kormoran - Vogelwelt auf Kaltehofe kennenlernen

Kaltehofe. Einst wurde Hamburg von der Elbinsel Kaltehofe aus mit sauberem Trinkwasser versorgt. Doch 1990 wurde das Wasserwerk am Kaltehofe Hauptdeich geschlossen – und die Natur eroberte sich einen Großteil der Elbinsel zurück. Allein mehr 40 verschiedene Vogelarten können hier entdeckt werden. Auf den ehemaligen Filterbecken sind zahlreiche Wasservögel zu sehen, ebenso wie Singvögel in den Bäumen oder, mit etwas Glück, Greifvögel wie Turmfalke oder Mäusebussard, die über dem Industriedenkmal kreisen.

Am Sonnabend, 29. April, 16 bis 18 Uhr, können Interessierte an einer vogelkundlichen Führung über die Elbinsel teilnehmen. Die Tour über das Gelände der Wasserkunst und in das Naturschutzgebiet Holzhafen richtet sich insbesondere an interessierte Anfängerinnen und Anfänger der Vogelbeobachtung und alle, die Lust haben, gemeinsam die Vogelwelt Kaltehofes zu erkunden. Ob Star, Kormoran oder Zilpzalp – die verschiedenen Arten auseinander zu halten, ist zu Beginn gar nicht so leicht. Die Tour hilft dabei, die eigene Umgebung anders wahrzunehmen und Vögel selbst zu bestimmen.

Anmeldung und Fernglas-Reservierung per E-Mail

Die Teilnahme an der zweistündige Führung kostet 10 Euro, der ermäßigte Preis liegt bei 7,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind kostenfrei dabei. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 24. April, per E-Mail an info@wasserkunst-hamburg.de. Für die Führung wird ein Fernglas benötigt. Bei der Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe stehen Ferngläser in begrenzter Stückzahl zur Verfügung. Wer eins ausleihen möchte, sollte dies bei der Anmeldung reservieren. Weitere Infos zur Führung und Anmeldung im Internet: www.wasserkunst-hamburg.de.