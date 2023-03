Feuerwehr Hamburg: Große Ehre für zwei „Eigengewächse“ der FF Lohbrügge

Lohbrügge. Große Ehre für gleich zwei tragende Säulen der Freiwilligen Feuerwehr Lohbrügge: Hauptbrandmeister Hartmut Hoemke (59) und 1. Hauptbrandmeister Kay von Thienen (56) wurden mit einer Feierstunde im Feuerwehrhaus am Lohbrügger Markt für 40 Jahre im ehrenamtlichen Einsatz für die Brandbekämpfung geehrt.

Beide sind „Eigengewächse“ der Lohbrügger, traten sie doch schon in den 1970er-Jahren in die hiesige Jugendfeuerwehr ein. In den frühen 80ern dann in die Einsatzabteilung gewechselt, waren beide in ihren ersten Jahren unter anderem Jugendfeuerwehrwart, Kay von Thienen später sogar Direktionsjugendwart für Bergedorf und die Vier- und Marschlande. Hartmut Hoemke setzte dagegen sein berufliches Fachwissen als Kfz-Schlosser bei der Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) auch für sein Ehrenamt ein: Als Hauptschirrmeister ist der verheiratete Vater von drei erwachsenen und ebenfalls feuerwehrbegeisterten Kindern seit 1985 und bis heute verantwortlich für die Funktionsfähigkeit des gesamten Fuhrparks der FF Lohbrügge.

Als 1. Hauptbrandmeister die rechte Hand des Wehrführers

Kollege Kay von Thienen absolvierte in seiner ehrenamtlichen Laufbahn zahlreiche Lehrgänge, etwa im Atemschutz, als Gruppen- und Zugführer. Seit seiner Beförderung zum 1. Hauptbrandmeister vor einem Jahr arbeitet der verheiratete Vater einer Tochter quasi als rechte Hand von Lohbrügges Wehrführer Matthias Hedemann, organisiert etwa die Lehrgänge für die Kameraden der Wehr.

Beide Geehrten erhielten im Kreis ihrer Lohbrügger Kameraden die Feuerwehrverdienstmedaille 1. Stufe vom Bereichsführer Lars Eggers mit Grüßen von Innensenator Andy Grote und dem Hamburger Brandinspektoren Stephan Wenderoth und Dr. Christian Schwarz, dem Leiter der Feuerwehr Hamburg. Unter den Rednern bei der Feierstunde im Feuerwehrhaus am Lohbrügger Markt war auch Landesfeuerwehrpastorin Erneli Martens. Sie hat mit beiden Jubilaren regelmäßig beim jährlichen Florianstag in der Hauptkirche St. Petri an der Mönckebergstraße zu tun, wo die Jugendfeuerwehr aus Lohbrügge stark engagiert ist – und mit ihr eben auch Hartmut Hoemke und Kay von Thienen.