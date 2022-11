So sagt Bergedorf seinen Ehrenamtlichen Danke

Bergedorf. Corona, der russische Überfall auf die Ukraine und dann auch noch das Februar-Hochwasser. Die ehrenamtlich engagierten Menschen aus dem Bezirk Bergedorf hatten im vergangenen und im zu Ende gehenden Jahr viel zu tun. Der von der Bezirksversammlung initiierte Helfertag im Rathaus war Ausdruck der besonderen Wertschätzung für die Bürger, die anderen Menschen helfen. Ehrenamtler, die sich jahrzehntelang für das Gemeinwohl einsetzen, sind nun ausgezeichnet worden.

Mit dem Helfertag danke die Bezirksversammlung den Menschen, die ehrenamtlich Leben, Gesundheit und Eigentum ihrer Mitmenschen schützen, sagte Stephanie Pelch (CDU), die den kurzfristig erkrankten Vorsitzenden der Bezirksversammlung, Peter Gabriel (SPD), zusammen mit ihrem Kollegen aus dem Präsidium des höchsten Bergedorfer Gremiums, Jan Vlamynck (Grüne), vertrat. Seit mehr als 30 Jahren wird dieser Helfertag organisiert, der in den beiden vergangenen Jahren wegen der Pandemie jedoch nicht stattfinden konnte.

Helfertag: Bezirkspolitikerin hebt Einsatz während des Februar-Hochwassers hervor

Stephanie Pelch hob insbesondere den Einsatz während des Februar-Hochwassers hervor, bei dem infolge des Orkans „Zeynep“ sich eine massive Binnenflut gebildet hatte, die riesige Wassermassen über die Bille in den Bezirk strömen ließ. So standen in den Vier- und Marschlanden große Teile der Felder und etliche Grundstücke unter Wasser. Darunter gegenüber von Neuallermöhe-West auch die Fläche, auf der ab 2023 der Zukunftsstadtteil Oberbillwerder entstehen soll. Ein Regionaler Katastrophendienststab (RKD) musste gebildet werden. „Die Lage war neu und herausfordernd“, hatte die Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann damals resümiert. Sie war auch während des Helfertages anwesend.

„Damals sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, so Stephanie Pelch. Sie sprach sich dagegen aus, einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Der Binnengewässerschutz und „das Schleusenthema“ hätten für sie Priorität bekommen. „Wir müssen uns kräftig rühren in Hamburg“, sagte sie kämpferisch, denn nicht in Bergedorf wird über Lösungen für diese Thematik entschieden, sondern in der Hamburger Senatsverwaltung.

DLRG holte krebskranke ukrainische Kinder aus Polen ab

Die DLRG konnte zwar in diesem Jahr keinen Ehrenamtler für die Ehrungen melden. Die Lebens-Rettungs-Gesellschaft schilderte aber mit einem von Stephanie Pelch vorgetragenen Bericht einen kurzfristig notwendigen Einsatz als Folge des Ukraine-Krieges. Demnach sollten ukrainische Eltern kurz nach dem russischen Angriff aus Polen nach Hamburg geholt werden; ihre Kinder waren an Krebs erkrankt und befanden sich akut in Behandlung. Die Bergedorfer DLRG beteiligte sich nach kurzer Vorbereitung an dem aus 14 Fahrzeugen karitativer Organisationen bestehenden Konvoi ins Ungewisse, um die Mütter und Väter der schwerkranken Kinder nach Deutschland zu holen.

Während des Helfertages sind 17 Ehrenamtler für ihr 40-jähriges Engagement und 13 Ehrenamtler für ein Vierteljahrhundert Arbeit für das Gemeinwohl ausgezeichnet worden. Für Stephanie Pelch sind die Auszeichnungen gleichzeitig Dank an die Arbeit der Organisationen, für die sie sich engagieren. pö

Alle Namen im Überblick: Das sind die Geehrten

Die Bezirksversammlung hat mit der silbernen Nadel für ihr ehrenamtliches Engagement in den vergangen 25 Jahren ausgezeichnet Maren Kolwitz, Rüdiger Segler (beide DRK), Gudrun Gil (ASB), Hansjörg Knoblauch (Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord), Guido Bestier (Freiwillige Feuerwehr Warwisch), Bernd Rick (Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Süd), Thomas Hitscher, Olaf Lütten, Holger Knoblauch (alle Freiwillige Feuerwehr Curslack), Dirk Günther (Freiwillige Feuerwehr Altengamme), Stefan Eggers (Freiwillige Feuerwehr Neuengamme), Vopke Goergens, Reiner Kröger (beide Freiwillige Feuerwehr Bille), Rainer Meins-Siemers (Freiwillige Feuerwehr Neudorf), Holger Busch, Karsten Busch (beide Freiwillige Feuerwehr Spadenland) und Andreas Stubbe (Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder).

Mit der silbernen Nadel für 40-jähriges Engagement sind ausgezeichnet worden Nicole Kreowitz, Thorsten Sube, Matthes Mohr (alle Freiwillige Feuerwehr Bille), Lars Eggers, Ronny Gaul (beide Freiwillige Feuerwehr Bergedorf), Matthias Hedemann (Freiwillige Feuerwehr Lohbrügge), Sönke Langeloh (Freiwillige Feuerwehr Reitbrook), Torsten Schwormstedt (Freiwillige Feuerwehr Spadenland), Torben Klingwort (Freiwillige Feuerwehr Neudorf), Björn Eggers (Freiwillige Feuerwehr Hohendeich), Dennis Pietruska (DRK), Norbert Meißner, Sven Johannes (beide THW). pö