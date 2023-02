Polizei Hamburg: Autoknacker räumen vier Handwerkerautos in einer Nacht aus

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch Verdächtiges in Lohbrügge beobachtet haben..

Lohbrügge/Bergedorf. Die Täter müssen es gezielt auf Handwerkerautos abgesehen haben: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Lohbrügge gleich vier der typischen Kastenwagen aufgebrochen worden, die von Klempnern, Malern und Service-Mitarbeitern genutzt werden.

Alle betroffenen Fahrzeuge waren am späten Dienstagnachmittag von den Monteuren nahe ihrer jeweiligen Wohnung am Fahrbahnrand geparkt worden. Als die Handwerker Mittwoch früh wieder starten wollten, fanden alle vier die Hecktüren aufgebrochen vor. Die Ladeflächen waren durchwühlt und die teuren Handwerker-Maschinen sowie wertvolles Spezialwerkzeug gestohlen worden. Der Schaden geht in jedem einzelnen Fall in den mittleren bis hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Polizei ermittelt: Vier Handwerkerautos in Lohbrügge aufgebrochen

Geparkt waren alle aufgebrochenen Kastenwagen an der Lohbrügger Landstraße sowie in ihrem näheren Umfeld. So stand der Mercedes Sprinter einer Firma für Bodenbeläge nahe der Einmündung der Straße An der Twiete. Der zweite Wagen, ein VW Crafter, wurde an der Dethlefstwiete geknackt. Und an der Leuschnerstraße traf es gleich zwei der Monteur-Einsatzfahrzeuge: Hier wurden ein Renault Kastenwagen und ein weiterer VW Crafter aufgebrochen und ausgeräumt.

Ob es sich bei der auffälligen Häufung um den nächtlichen Diebeszug einer Bande handelt, mag die Polizei noch nicht bewerten. Zudem war am Donnerstag noch offen, ob überhaupt schon alle Taten aus der Dienstagnacht aktenkundig waren. Gut möglich also, dass es noch mehr aufgebrochene Handwerkerautos in Lohbrügge gab.

Auch zwei geparkte Pkw wurden von unbekannten Dieben aufgebrochen

Tatsächlich bei der Polizei angezeigt wurden dagegen zwei Diebstähle aus Pkw – die allerdings im Umfeld des südlichen Weidenbaumswegs in Bergedorf: Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch traf es den Mercedes eines 46-Jährigen, der seinen Wagen an der Straße Glasbläserhöfe abgestellt hatte. Zudem verschafften sich Autoknacker Zugang zu einer Tiefgarage am Wiesnerring, wo der Volvo einer 41-jährigen Frau ihr Ziel wurde. In beiden Fällen schlugen die Täter die Seitenscheibe ein. Was außer einer wertvollen Sonnenbrille abhanden gekommen ist, wird noch ermittelt.

Wer in der Nacht zu Mittwoch vor allem in Lohbrügge Ungewöhnliches beobachtet hat, das auf eine Diebestour zu Handwerkerautos passen könnte, wird gebeten, sich unter Telefon 040/428 65 43 10 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen führt die Bergedorfer Kripo.