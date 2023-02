Polizei: Autoknacker machen in Tiefgarage gefährliche Beute

Täter entwenden in der Nacht zu Sonntag aus einem Mercedes B 180 einen einzigen Gegenstand. Doch der hat es in sich.

Bergedorf/Nettelnburg. Gleich zweimal haben Kriminelle am Wochenende im Bezirk Bergedorf zugeschlagen. Sorgen macht der Polizei dabei vor allem eine Tat in der Tiefgarage am Zollamtsbogen im Neubaugebiet Am Güterbahnhof. Nachdem es in der Nachbarschaft zuletzt häufiger zu Autoaufbrüchen gekommen war, machten die Täter hier jetzt eine nur auf den ersten Blick fast harmlose Beute.

In der Nacht auf Sonntag schlugen sie die hintere Dreiecksscheibe eines Mercedes B 180 ein. Der 40 Jahre alte Besitzer hatte seinen Wagen am Sonnabend um 17 Uhr in der Tiefgarage abgestellt und die Tat am Sonntag um 14.45 Uhr bemerkt. Einzige Beute war nach seinen Angaben der Transponder, mit dem das Garagentor vom Auto aus automatisch geöffnet werden kann.

Polizei Hamburg: Wem die gefährliche Beute aus der Garage Problem bereiten wird

Solange die Frequenz der Anlage nicht neu eingestellt wird, sind die Täter jetzt jederzeit in der Lage, sich buchstäblich automatisch Zugang zur Tiefgarage zu verschaffen. Um das zu unterbinden, müssen neben der Anlage selbst auch alle Handsender der anderen Garagennutzer umgestellt werden.

Erfolglos blieben Täter am Wochenende dagegen gut 500 Meter entfernt am Wöhleckebogen in Nettelnburg: Am Sonntagmorgen entdeckte dort ein 76-Jähriger Einbruchsspuren an der Terrassen- und der Kellertür seines Hauses. Doch offenbar blieb es beim Einbruchsversuch: Beide Türen hielten den Tätern stand, müssen jetzt aber wohl repariert werden.