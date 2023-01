Der „Sports Club“ im Marktkauf-Center wächst drastisch

Lohbrügge. Der „Sports Club Bergedorf“ im Marktkauf-Center verdoppelt seine Fläche und damit auch sein Angebot. „Wir erweitern um zusätzliche 1300 Quadratmeter“, sagt Alexander Sosa, Geschäftsführer und Inhaber der Fitnesskette. Die angrenzenden Räume, in denen ehemals ein Budnikowski war, wurden dafür übernommen und der Vertrag mit dem Marktkauf-Center wurde jetzt unterzeichnet. Damit steht die Erweiterung fest.

„Die Flächenvergrößerung erscheint in Zeiten von Inflation und Energiekrise zunächst unverständlich“, gibt Sosa zu. Doch schon seit der Eröffnung des Fitnessstudios im Marktkauf-Center soll es Platzprobleme gegeben haben, und das, „obwohl unser Studio das mit Abstand größte in der Region ist“, so Sosa. Bisher hatten die 6300 Mitglieder aus Bergedorf an der Alten Holstenstraße eine Fläche von etwa 1300 Quadratmetern zu Verfügung. Da wurde es zu Stoßzeiten sehr voll, sagt Sosa. In Zukunft werden noch einmal die gleiche Fläche dazu kommen. „Wir freuen uns sehr, dass das Marktkauf-Center, unter der Leitung von Valbone Scharfenberg, diesen Schritt mitgeht.“

Fitnessstudion richtet einen Frauenbereich ein

Die neue Fläche schafft Platz für neue Angebote: „Ein besonderes Highlight kommt hinzu, das wir erstmals in einem unseren elf Standorten einbauen: ein eigener Frauenbereich.“ Zusätzlich soll eine Performance-Area entstehen. Hier können fortgeschrittene Trainierende, abgeschirmt von nicht so ambitionierten Athleten, ungestört trainieren. Für diesen Bereich sollen neue Geräte in Zusammenarbeit mit der Fitness-Marke „Hammer-Strength“ angeschafft werden. Mit dem neuen Platz könne das Studio auch entzerrt werden: Die Geräte werden besser verteilt und Laufwege vergrößert. Umkleiden und Duschen werden ebenfalls geräumiger gestaltet, genau wie der Wellness-Bereich.

Die Umbauarbeiten werden mehr als eine Million Euro kosten. Eine stattliche Summe, doch für Sosa gehören Investitionen zum Geschäft: Als die Bergedorfer Filiale 2018 eröffnete, war es der sechste Standort der Fitnesskette. Seitdem hat sich die Zahl der „Sports Clubs“ in Norddeutschland fast verdoppelt: „Wir orientieren uns nicht an der Wirtschaft, sondern nur am Kunden. Solange der Wunsch des Kunden und der Bedarf da sind, werden wir weiter investieren“, sagt Sosa.