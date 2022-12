Bergedorf: Straße zwischen Kreiseln in Lohbrügge wird fünf Tage gesperrt

Von Montag bis Freitag keine Durchfahrt nach Bergedorf: Blick vom Binnenfeldredder in Lohbrügge Richtung der Kreisverkehre Röpraredder und Habermannstraße.

Hamburg. Die Bauarbeiten auf dem Binnenfeldredder kehren zurück: Von Montag an geht zwischen den beiden Kreiseln Röpraredder und Habermannstraße fast nichts mehr. Es droht ein Verkehrschaos. Knapp ein Jahr nach dem Ende der Großbaustelle, die Lohbrügges Hauptverkehrsstraße Richtung Reinbek über drei Jahre in ein Nadelöhr verwandelt hatte, beschränken sich die Arbeiten jetzt allerdings auf bloß fünf Tage. Ab Freitag, 9. Dezember, soll alles wieder frei sein.

Grund für den Nachklapp sind Baumpflanzungen, die endlich jene hässliche Ödnis beseitigen sollen, die im Bereich der Kreisverkehre seit ihrem Bau 2020 besteht. Dafür wird Montag ab 6 Uhr die kaum 100 Meter kurze Straße gesperrt, die beide Kreisel verbindet – allerdings nur in Fahrtrichtung Bergedorf. Zudem ist in gleicher Richtung dann auch die Einmündung des Röpraredders dicht, er wird also für fünf Tage zur Sackgasse.

Baustelle Hamburg: Verkehr Richtung Bergedorf wird weiträumig umgeleitet

Eine vergleichsweise kleine Sperrung, die allerdings große Wirkung entfaltet: Wie einst bei der Großbaustelle muss der gesamte Verkehr Richtung Bergedorf großräumig umgeleitet werden. Konkret ist eine Umleitung über den Reinbeker Redder und die Leuschnerstraße ausgeschildert, die bereits auf Reinbeker Gebiet an der Kreuzung K 80/Hamburger Straße beginnt. Nur die Linienbusse dürfen anders fahren: Sie werden in Fahrtrichtung Bergedorf über die Goerdelerstraße geführt.

Nicht von der Baustelle betroffen ist der Verkehr in Richtung Reinbek. Er fließt von der Habermannstraße wie gewohnt und ohne Behinderungen über beide Kreisel. Auch das Abbiegen auf den Röpraredder ist möglich, ebenso das Erreichen des Lohbrügger Schulzentrums am Binnenfeldredder.

Wer aber aus Richtung Reinbek versucht, zum Gymnasium oder zur Stadtteilschule zu kommen, hat Pech: Er wird 200 Meter vor seinem Ziel in den Röpraredder umgeleitet. Empfehlung der Bergedorfer Verkehrspolizei: Auch diese Autofahrer sollten nach Möglichkeit der Umleitung über den Reinbeker Redder und die Leuschnerstraße folgen. Fußgänger und Radler können die Baumpflanzungen dagegen in allen Richtungen wie gewohnt passieren.

