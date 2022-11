39-Jähriger Radfahrer stirbt auf Boberger Furtweg

Boberg. Rätselhafter, plötzlicher Todesfall eines 39 Jahre alten Radfahrers am Mittwochmorgen: Der Mann war um 6.38 Uhr auf dem Boberger Furtweg mit seinem Fahrrad unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung während der Fahrt zusammensackte und stürzte.

Polizei Hamburg: Radler stirbt während der Fahrt auf Boberger Furtweg

Obwohl die Rettungskräfte schnell am Unfallort eintrafen, blieben sämtliche Reanimationsversuche der Notärzte bei dem 39-Jährigen erfolglos. Die Polizei Hamburg geht bei dem verstorbenen Radler von einer Vorerkrankung aus. Der Leichnam wurde vom Boberger Furtweg direkt ans Institut für Rechtsmedizin überstellt.

Erst am vergangenen Sonntag waren zwei Menschen auf der Autobahn 25 und in Hamwarde während der Fahrt in ihren Autos offenbar ohne Fremdeinwirkung gestorben.