Polizei sucht Zeugen: Vier Männer überfallen 37-Jährigen

Der Raubüberfall ereignete sich am Ostersonntag gegen 20.45 Uhr an der Alten Holstenstraße in Lohbrügge. Die Details.

Hamburg. Die Polizei sucht vier Männer, die am Ostersonntag einen Mann (37) an der Alten Holstenstraße in Lohbrügge überfallen haben. Das spätere Opfer war um 20.45 Uhr mit der Gruppe ins Gespräch gekommen, hielt dabei sein Portemonnaie in der Hand. Plötzlich griff einer der Unbekannten nach der Geldbörse und seine Komplizen begannen damit, auf den 37-Jährigen einzuschlagen, der sein Portemonnaie loslassen und die Täter damit weglaufen lassen musste.

Die Täter sollen allesamt zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug weiße Oberbekleidung und eine rote Hose.