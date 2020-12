Einkaufs-Run noch nicht in Corona-Zahlen sichtbar

Hamburg. Der finale Ansturm auf die Geschäfte vor einer Woche - Montag und Dienstag waren die letzten Weihnachtseinkauftage vor dem Lockdown - scheint in Bergedorf nur eine geringe Auswirkung auf die Entwicklung der Corona-Infektionen gehabt zu haben. In den sieben Tagen bis Montag dieser Woche verzeichnete das Gesundheitsamt im Bezirk 224 Neuinfektionen. Das waren nur zehn mehr als in der Woche zuvor. Berechnet auf 100.000 Einwohner stieg der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der vergangenen Woche so auf 171,96. In der Vorwoche lag er im Bezirk noch bei 164. Damals hatten sich 214 der insgesamt 130.260 Bergedorfer neu mit Covid-Virus infiziert.

Verglichen mit den anderen Bezirken Hamburgs weist Bergedorf damit weiter auf einen Mittelwert aus. Am stärksten betroffen ist wie bisher schon der Bezirk Mitte, der mit einem Wochenwert von 606 Neuerkrankten bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200,96 liegt. Es folgt der mit Abstand bevölkerungsreichste Bezirk Wandsbek (441.015 Einwohner), der es mit 810 neuen Fällen jetzt auf eine Inzidenz von 183,66 bringt.

Ansturm auf Geschäfte noch nicht in Corona-Zahlen sichtbar

Leicht vor Bergedorf liegt jetzt Harburg, wo 296 Neuinfektionen den Inzidenzwert auf 174,7 steigen lassen. Die wenigsten neuen Fälle verzeichnete in der vergangenen Woche das erneut das Gesundheitsamt in Eimsbüttel. Dort wurde 308 Personen positiv getestet, was einer Sieben-Tage-Inzidenz von 115,33 entspricht. Knapp mehr sind es im Bezirk Nord (308 Fälle; Inzidenz 129) und in Altona (365 Fälle; Inzidenz 133,68). Zum Vergleich: Die Inzidenz für ganz Hamburg liegt aktuell bei 174,7.

Ob an diesen Zahlen bereits die Auswirkungen des Kundenansturms vor einer Woche absehbar sind, gilt unter Experten als umstritten. Die Inkubationszeit von Covid 19 liegt bei fünf bis zehn Tagen.