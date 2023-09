Trauung Kirchwerder: Erst die Krone, jetzt der goldene Ring für die Erntekönigin

Hamburg. In den Vier- und Marschlanden sind sie keine Unbekannten: Marten Bornhöft (26) und Anna Bornhöft, geborene von Deyn (27), die beide zusammen in Kirchwerder leben. Sie ist amtierende Erntekönigin, engagiert sich im Förderverein Erntedank. Er hilft regelmäßig bei der Durchführung des großen Erntedankfestes in Kirchwerder. Nun haben die beiden Vierländer geheiratet. In der Kirche St. Severini zu Kirchwerder gaben sie sich das Jawort.

Die standesamtliche Trauung war am 14. September in Marschacht. „Dort hat zuvor ein Kumpel von mir geheiratet und wir finden das Standesamt besonders schön“, sagt Marten Bornhöft. Zwei Tage später dann die kirchliche Trauung durch Pastor Nils Kiesbye. Zu den Gästen zählten neben den drei Ernteprinzessinnen auch Freunde aus Schweden und aus den USA, wo Anna Bornhöft ein Jahr lang die Highschool besuchte.

Trauung Kirchwerder: Marten Bornhöft und Erntekönigin Anna von Deyn heiraten

Nach der kirchlichen Trauung nahm das Paar Platz auf der festlich dekorierten Pritsche eines Oldtimer-Lkw der Marke Kaelble. Mit der Hochzeitsgesellschaft im Schlepptau (rund 50 Pkw) ging es über den Kirchenheerweg und Marschbahndamm zum Vierländer Landhaus am Curslacker Heerweg.

Unterwegs wurde immer wieder gestoppt, mussten die Brautleute „Wegezoll“ in Form von Schokolade und Schnaps an Gratulanten entlang der Strecke zahlen. Im Vierländer Landhaus ließ die internationale Hochzeitsgesellschaft das Brautpaar dann hochleben. „Wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert“, sagt Michael Bornhöft, Vater des Bräutigams.

Gefunkt hat es zwischen Blumen auf dem Wochenmarkt

Kennengelernt haben sich die Brautleute, als Anna Bornhöft, eine Freundin von Marten Bornhöfts Schwester Inken Garbers, beim Blumenverkauf auf dem Wochenmarkt in Reinbek mithalf. Marten Bornhöfts Familie betreibt eine Gärtnerei am Kirchwerder Landweg. Der 26-Jährige arbeitet allerdings inzwischen in Moorfleet im Vertrieb des Sand- und Kieslieferanten RBS.

Vielen Bergedorfern ist Marten Bornhöft durch seinen Nebenjob bekannt: Gemeinsam mit einem Freund betreibt er den Vierländer Geräteverleih, der sich auf Bagger, Radlader und Anhänger spezialisiert hat. Anna Bornhöft verdient ihr Geld als Speditionskauffrau.

Flitterwochen soll es erst im kommenden Jahr geben. „Wir wissen aber noch nicht, wo die Reise hingeht“, sagt der Bräutigam.