Unfall Hamburg: Junge von einem Lastwagen auf Süderquerweg angefahren

Polizeibeamte untersuchen den Unfallort am Süderquerweg. Im Hintergrund ist der in den Unfall involvierte Lastwagen zu sehen.

Kirchwerder. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Süderquerweg in der Nähe des Rewe-Markts ist am Dienstagnachmittag ein Junge schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei wollte der Junge um 14.15 Uhr die Straße zu Fuß in Höhe der Bushaltestelle überqueren. Dabei schaute er aber offenbar nicht sorgfältig genug nach rechts und links. Er wurde von einem grünen Lkw mit Kofferaufbau angefahren, der in Richtung Hamburger Zentrum unterwegs war. Der Fahrer hatte keine Chance, rechtzeitig zu bremsen.

Lastwagen fährt am Süderquerweg ein Kind an – Rettungshubschrauber kommt

Durch den Aufprall wurde das Kind auf den Asphalt geschleudert und schwer verletzt. Augenzeugen beobachteten, wie der Junge intubiert und beatmet werden musste, offenbar erlitt er auch schwerwiegendere Bauch- und Kopfverletzungen, mutmaßlich ein Schädelhirntrauma. Ob der Junge außer Lebensgefahr sei, wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen.

Der Notarzt wurde angefordert und das Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 29“ ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gebracht. In einem Streifenwagen folgte die Mutter des Jungen. Der Lkw-Fahrer und eine Passantin, offenbar als Augenzeugin des Unfalls unter Schock stehend, wurden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes psychologisch betreut. Der Verkehrsunfalldienst rekonstruierte vor Ort den Unfall, dafür wurde der Süderquerweg bis etwa 16.15 Uhr gesperrt. CL/