Kampf gegen Nutrias in Bergedorf - Jagdjahr endet am 31. März

Fünfhausen. Die Bekämpfung von Nutrias ist eines der Themen, mit denen sich die Mitglieder des Regionalausschusses am Dienstag, 21. März, beschäftigen werden. Nutrias unterhöhlen immer dramatischer die Ufer der Gräben und Flüsse im Bezirk Bergedorf. Landwirt Heinz Wulff aus Neuengamme forderte jüngst in seiner Position als Vorsitzender vom Wasserverbandstag Hamburg die Wiedereinführung einer Schwanzprämie und intensive Bejagung der invasiven Nager.

Die Umweltbehörde (Bukea) hat im November 2022 ein Gutachten zu Nutrias in Auftrag gegeben, um die Gefahren, die konkret in Hamburg durch Nutrias verursacht werden, besser beurteilen zu können. Die Ergebnisse werden bis Ende Juli 2023 erwartet. Neuere Zahlen, Schätzungen oder Jagdstrecken liegen der Behörde nicht vor. Das Jagdjahr 2022/2023 läuft noch bis zum 31. März. Anschließend können die aktuellen Zahlen im Internet unter Wildnachweise (www.hamburg.de/wildnachweise) abgerufen werden. Demnach wurden im Jagdjahr 2021/2022 insgesamt 1163 Nutrias erlegt.

Es geht auch um Mobilität in den Vier- und Marschlanden

Weitere Themen, um die es am Dienstag gehen wird, sind ein „Mobilitätskonzept Vier- und Marschlande“ und ein „Konzept für die Versorgung der Vier- und Marschlande mit Räumen für soziokulturelle Nutzung“. Beide Konzepte werden von Referenten vorgestellt. Anträge – sie stammen allesamt von der CDU-Fraktion – gibt es zu Gehwegen an Deichen und Straßen, öffentlichen Toiletten, den Busverbindungen in Altengamme und der Schulwegsicherung an der Altengammer Kirchenstegel.

Der Ausschuss tagt von 18 Uhr an in der Schule Fünfhausen (Durchdeich 108). Interessierte Bürgerinnen und Bürger können dabei sein, wenn Lokalpolitik und Verwaltung die für die Vier- und Marschlande relevante Themen besprechen. Geparkt werden kann zwischen Sporthalle und Schule. Fragen müssen vorab per E-Mail eingereicht werden – bis Freitag, 17. März, an ausschussdienst@bergedorf.hamburg.de.