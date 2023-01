Verstärkung gesucht: Flora-Chöre bereiten Konzerte vor

Fünfhausen. Die drei Flora-Chöre für Erwachsene (es gibt auch den Florini-Kinderchor) – Klassik, Light (beide gemischt) und Männer – zählen etwa 50 Sängerinnen und Sänger, die ein vielfältiges Repertoire an Liedern aus den Bereichen Klassik, Jazz und Pop beherrschen. Der Chor Flora Light probt derzeit eifrig für ein „Brunchkonzert“, das er am Sonntag, 4. Juni, in der Aula der Schule Fünfhausen-Warwisch am Durchdeich 108 geben wird.

Singen im Chor und gemeinsam Konzerte geben

Weitere Sänger sind in allen drei Chören willkommen, vor allem Männer, weil deren Stimmen in der Unterzahl sind. „Vorsingen ist kein Muss“, sagt Martina Heitmann, Sprecherin der Flora-Chöre. Der Klassik-Chor will am Totensonntag (26. November) in der Neuengammer Kirche das Te Deum KV. 141 von Mozart und den Stabat mater von Tomasso Straetta aufführen, verstärkt von Gesangssolisten und Instrumentalisten – und sucht auch speziell für dieses Konzert noch weitere Stimmen.

Der Klassik-Chor probt immer donnerstags, 19 bis 20.30 Uhr, in der Aula der Grundschule Fünfhausen-Warwisch, anschließend, von 20.30 bis etwa 22 Uhr, singen dort die Light-Aktiven. Der Männerchor probt immer montags, 19 Uhr, in privater Runde.

Die Chöre werden seit 23 Jahren von Carsten Balster geleitet, dessen Frau Angelika Balster den Florini-Kinderchor dirigiert. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.flora-choere.de.