Ines Heinze-Kölzow (49), eröffnet am Süderquerweg 363 das Hamburg Healing House, bietet Yoga und ayurvedische Kochkurse.

Ines Heinze-Kölzow eröffnet Healing House an zentraler Stelle in Kirchwerder am Süderquerweg. Dort wird es diverse Angebote geben.