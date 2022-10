Deichprogramm für Kinder: Kürbisschnitzen und aus Escape-Room entkommen

Das Haus Warwisch und das Jugendzentrum Vierlanden bieten für Herbst und Winter tolle Aktionen an. Manches ist ein bisschen gruselig.

Hamburg. Im Deichprogramm 21037 vertretene Einrichtungen für Kinder und Jugendliche haben neue Angebote für den Herbst und Winter parat. Am Sonnabend, 22. Oktober, werden gruselige Gesichter und Laternen aus Kürbissen geschnitzt. Mitmachen können Kinder ab sieben Jahren. Sie sind im Haus Warwisch am Wrauster Bogen 54 zwischen 14 und 16 Uhr willkommen. Die Teilnahme kostet 2 Euro. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 19. Oktober, unter Telefon 040/723 04 58 erforderlich.

In gemütlicher Atmosphäre Präsente für Weihnachten basteln

Weiter geht es am Sonnabend, 3. Dezember, im Jugendzentrum Vierlanden. Dort steht „Adventsbasteln“ auf dem Programm. Von 14 bis 18 Uhr können Interessierte in jedem Alter in gemütlicher Atmosphäre kleine Präsente und Deko-Stücke basteln. Kosten: 2 Euro. Anmeldung bis zum 25. November unter Telefon 040/723 96 00.

Ein „Mini-Weihnachtsmarkt“ wird am Freitag, 9. Dezember, 15 bis 17.30 Uhr, in der Bootshalle des Hauses Warwisch, gegenüber Wrauster Bogen 54, aufgebaut. Die Besucher können sich auf Stände mit Zuckerwatte, Popcorn, Waffeln, Kakao und Früchtepunsch freuen. Für den Nachmittag sind auch Spiele geplant.

Die Organisatoren des Deichprogramms 21037 auf einem Archivbild von 2020 (von links): Antonia Elsner (Mobelan) Thomas Niese (SCVM) Christian Koffler (Juz Vierlanden) Marion Lewandowski (Haus Warwisch) und Nehle Hinsch-Diedrichs (Juz Vierlanden).

Foto: Thomas Heyen

Eingeschlossen in einem Raum – das kann ein bisschen gruselig sein

In einen Escape-Room geht es am Donnerstag, 5. Januar. Dort werden alle Teilnehmer als ein Team in einem Raum eingeschlossen, aus dem sie innerhalb einer Stunde entkommen sollen. Um hinaus zu gelangen, müssen diverse Aufgaben gelöst, Experimente durchgeführt und Kombinationen gefunden werden. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr im Haus Warwisch und kehren gegen 16 Uhr dorthin zurück. Mitmachen dürfen Kinder ab zehn Jahren. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldung bis zum 2. Januar unter Telefon 040/723 04 58.

Fiktive Insel Catan mit Städten bebauen

Ein Catan-Turnier ist für Freitag, 6. Januar, geplant. Im Haus Warwisch wird dann die fiktive Insel Catan mit Siedlungen, Städten und Straßen bebaut. Der Turniersieger bekommt einen Preis. Gespielt wird ab 14 Uhr. Mitmachen können Spieler zwischen zehn und 18 Jahren, denen die Regeln des Gesellschaftsspiels bekannt sind. Kosten: 2 Euro. Anmeldung bis zum 5. Januar unter Telefon 040/723 04 58.

