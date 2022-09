Feuerwehr Hamburg schlägt bei Brand im Mehrfamilienhaus Fenster und Wand ein

In einem Mehrfamilienhaus am Zollenspieker Hauptdeich ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Hamburg. In einem Mehrfamilienhaus am Zollenspieker Hauptdeich in Kirchwerder ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Hamburg war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Anwohner hatten am Donnerstag, 1. September, gegen 23.40 Uhr den Notruf gewählt.

Die Retter brachten zunächst den 63 Jahre alten Bewohner der Dachgeschosswohnung in Sicherheit und evakuierten die restlichen Wohnungen. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand in dem Wohnzimmer im zweiten Obergeschoss des Hauses.

Feuerwehr Hamburg bricht Wohnungstür eines Bewohners auf

Damit der Rauch abziehen konnte, schlugen die Retter Fenster ein. Zudem setzte die Feuerwehr auch Druckbelüfter ein. Um auszuschließen, dass sich hinter einer Wand Brandnestern befinden, brachen die Helfer eine Wand auf.

Feuerwehrleute in Atemschutzausrüstung stehen vor dem Haus am Hauptdeich bereit.

Foto: christoph leimig / Christoph Leimig

Weil ein Bewohner (62) nicht auf das Klopfen und Klingeln der Einsatzkräfte reagierte, wurde auch seine Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Retter brachten den Mann anschließend ins Freie. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sowie die darunter liegende Wohnung sind unbewohnbar. Die Bewohner wollten sich laut Polizei selbst um eine neue Bleibe kümmern. Verletzt wurde bei dem Wohnungsbrand niemand. Wie es zu dem Feuer in dem Wohnzimmer kam, ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.