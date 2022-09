Kirchwerder: Kantorin weg - wer kümmert sich um die Kirchenmusik?

Kirchwerder. Die Kirchengemeinde Kirchwerder muss ohne eigene Kantorin klarkommen. Natalia Uzhvi hat die Kirchengemeinde nach gut vier Jahren als Kantorin Ende Juni verlassen, „um sich in ihrer Heimat Russland einer neuen Herausforderung zu stellen“, teilt Hans-Hermann Mauer, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, mit. Die Stelle wurde im Amtsblatt ausgeschrieben, soll zum 1. Dezember neu besetzt werden.

Natalia Uzhvi hatte in Kirchwerder eine Dreiviertel-Stelle, der neue Kantor oder die neue Kantorin soll in Vollzeit angestellt werden – auch weil die Kirchengemeinden Kirchwerder, Neuengamme und Curslack einen Pfarrsprengel bilden und der neue Kirchenmusiker auch in den Nachbardörfern arbeiten soll. Curslack hat eine Kantorin mit einer Drittel-Stelle, in Neuengamme gibt es einen Popularmusiker auf Minijob-Basis. Zudem sind Gruppen mit eigenen Leitungen aktiv. Der neue Kantor soll die verschiedenen Musikprojekte im Pfarrsprengel koordinieren und die Gottesdienste und zahlreichen Amtshandlungen auf der Orgel begleiten.

In Kirchwerder wird viel Wert gelegt auf Kirchenmusik und Chorgesang

Dem Kirchengemeinderat (KGR) sei bewusst, dass die Kantorei bis zur Neubesetzung der Stelle „nicht alleine gelassen werden kann“. Dann bestünde die Gefahr, dass die Chorsänger der Kantorei den Rücken zukehren. Der KGR hat eine Zwischenlösung gefunden: Maximilian „Max“ Lojenburg, ehemaliger Kantor der Kirchengemeinde Billwerder, betreut nun die Chorproben. Dies funktioniere bisher sehr gut. Lojenburg, im wahren Leben Rechtsanwalt, genießt als Kirchenmusiker einen sehr guten Ruf. Unter anderem leitete er in der Kirche Billwerder 2017 eine aufwendige Aufführung des Oratoriums „Siehe da! Eine Hütte Gottes bei den Menschen“ von Georg Philipp Telemann.

Die Kantorei übt immer dienstags, 19.30 Uhr, in der Pastoratsscheune am Kirchenheerweg 6. Mit dabei sind auch die Chorsänger der Kirchengemeinde Neuengamme. Neue Chorsänger sind in Kirchwerder und in Neuengamme willkommen. Mauer weist darauf hin, dass Sänger, denen Kirchenmusik zu „ernst“ ist, in Kirchwerder eine Alternative finden können: Die Gemeinde verfügt nun auch über einen Gospelchor, der sich auch Blues und Jazz in all seinen Facetten widmet. Er übt unter der Leitung von Mike Flannagan immer mittwochs von 19.30 Uhr in der Kirche.