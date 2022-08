Gesellige Männer treffen sich im Vergnügungsverein Frohe Stunde

Kirchwerder. Der VergnügungsvereinFrohe Stunde ehrte in seinem Stammlokal „Krauler Kroog“ treue Mitglieder. Fast 20 gesellige Männer in Vereinsuniform – blaues Jackett, grüner Schlips und der „Kreissäge“ genannte Strohhut – warteten vor dem Restaurant am Kraueler Hauptdeich 65 auf die beiden Jubilare.

Harald Folville ist seit einem Vierteljahrhundert dabei, Harald Bierwagen ist bereits seit 40 Jahren der Frohen Stunde treu. Die Jubilare erhielten von den beiden Vorsitzenden Helmut Reimers und Gerhard Reimers (Stellvertreter) Zinnteller und Ehrenurkunden.

Gesellige Männer sind zwischen 30 und 90 Jahre alt

Nach der Ehrung stärkten sich die Anwesenden bei einem gemeinsamen Essen. „Erinnerungen wurden ausgetauscht – und zu trinken gab es auch genug“, sagt Michael Werner, Sprecher des 101 Jahre alten Vergnügungsvereins.

Die gut 40 Aktiven der Frohen Stunde sind zwischen 30 und 90 Jahre alt. Die Mitgliedschaft ist Männern vorbehalten. Gegründet wurde der Verein 1921, um seinen Mitgliedern schöne, gesellige Stunden zu bescheren. Es gibt vier Versammlungen im Jahr, Ausfahrten und Feiern. In den ersten zweieinhalb Corona-Jahren fiel alles aus, doch für dieses Jahr wurden bereits eifrig Unternehmungen geplant, teilt Michael Werner mit.

Wegen Corona konnte das 100-jährige Bestehen des Vergnügungsvereins im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden. Erst in diesem Sommer hatte die Frohe Stunde die Feier nachgeholt, allerdings intern. In diesem Jahr wird mit anderen Vereinen nicht nachgefeiert.

Ob es überhaupt noch eine große, nachträgliche Feier geben wird, soll erst bei der Hauptversammlung im Januar kommenden Jahres entschieden werden. hy

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.